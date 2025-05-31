TELEVISIÓ
Costner se sincera
L’actor parla per primer cop del desenllaç de ‘Yellowstone’ des de l’abrupta sortida del projecte. “Tots hauríem d’estar a la presó”, afirma sobre els personatges.
Després de debutar el 2018, Yellowstone va arribar al final el 2024 amb el tancament de la cinquena temporada. El desenllaç va generar divisió entre els seguidors, especialment per la controvertida sortida de Kevin Costner, el personatge del qual, John Dutton, va ser retirat de la trama. Ara, amb la sèrie ja finalitzada, l’actor ha trencat el silenci i s’ha pronunciat sobre el desenllaç.
“És el món dels ranchos actualment. Yellowstone va aconseguir capturar això d’una manera realment bonica. Vull dir que és una mica una telenovel·la”, va assegurar l’intèrpret en una entrevista amb Entertainment Tonight amb motiu del seu nou projecte, la docusèrie The West. “De fet, tots hauríem d’estar a la presó”, va assenyalar incidint en un desenllaç coherent amb la trajectòria dels personatges.
Tot i el to irònic amb què ha abordat en algunes ocasions la seva marxa, Costner no amaga l’estima que sent per la sèrie creada per Taylor Sheridan. “Vaig estimar Yellowstone. Em va agradar la gent del rodatge. Em va agradar de què tractava. Estimo aquest món”, va afirmar l’actor.
La sortida abrupta de Costner va deixar un regust amarg entre molts fans de la ficció de SkyShowtime, que van considerar que la sèrie mai no va aconseguir recuperar-se plenament després de la desaparició del patriarca de la família. El mateix intèrpret va manifestar el seu malestar per haver estat, segons les seves paraules, assenyalat com el “principal responsable” de tot plegat.
El 2023, l’actor va anunciar la seva intenció de portar el cas als tribunals per reclamar els 12 milions de dòlars que, assegura, li deuen per la segona meitat de la cinquena temporada. De moment, encara no ha fet aquest pas, però sigui com sigui, tot indica que el seu retorn com a John Dutton és poc probable. A aquesta tensa relació s’hi afegeixen els seus compromisos actuals, com l’ambiciós projecte cinematogràfic Horizon.