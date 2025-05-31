AGENDA
Aplec de Canòlich
MÚSICA
‘EL BATEC DEL BOSC’
El batec del bosc és un espectacle musical de creació pròpia ple d’aventures fascinants. Hora: 10, 11.30 i 13 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.
FESTES I TRADICIONS
APLEC DE CANÒLICH
7.30 h: pujada popular a Canòlich
8 h: aviada de coets
8 h: missa a l’esgésia parroquial
9.30 h: benedicció del pa
De 9.30 a 11.30 i de 13 a 14 h: epartiment del pa beneït de Canòlich
10 h: missa al santuari de Canòlich
10.45 h: ballada de sardanes
12 h: missa concelebrada per tots els rectors d’Andorra i benedicció del terme.
VISITES
VISITA GUIADA
Visita guiada nocturna al santuari de Meritxell. Hora: 20 h. Santurari Nostra Senyora de Meritxell. Canillo.
TEATRE
ANDORRA 3000, LA REPÚBLICA DEL CAOS
El grup de joves d’acció presenta: Andorra 3000, la república del caos. Hora: 12 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘TOTS O CAP’
Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
Repassarem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes a l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘BESTIARI’
Com cada d’any els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenten Bestiari, els treballs que han realitzat el 2024-2025. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.