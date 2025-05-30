AGENDA
'L'arc de Sant Martí i la lluna'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘L’ARC DE SANT MARTÍ I LA LLUNA’
Titelles per aprendre a valorar el que som. Amb la companyia La mà de l’artista. Hora: 17.30 h. Espai lúdic de la biblioteca comunal universitària del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICONS
‘TOTS O CAP’
Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
Repassarem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘BESTIARI’
Com cada d’any, els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenten Bestiari, els treballs que han realitzat durant el curs 2024-2025. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat, així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella.
‘INDUSTRI-IA-LITZACIÓ’
Una peça audiovisual única on el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la revolució industrial. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.