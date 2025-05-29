TELEVISIÓ
El nou Harry Potter
La plataforma HBO ja té el repartiment principal de la seva nova sèrie basada en els llibres del mag Harry Potter: Dominic McLaughlin interpretarà el protagonista principal, Arabella Stanton donarà vida a Hermione Granger i Alastair Stout encarnarà Ron Weasley.
McLaughlin, Stanton i Stout van ser escollits entre més de 30.000 actors infantils que van participar en un càsting obert organitzat per la plataforma la tardor passada, a la recerca dels nous intèrprets dels personatges que Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint van convertir en icones a començament d’aquest mil·lenni.
“El talent d’aquests tres actors únics és meravellós de contemplar i no podem esperar que el món sigui testimoni de la seva màgia a la pantalla”, van expressar en un comunicat conjunt els productors executius de la sèrie, Francesca Gardiner i Mark Mylod.
Els tres escollits són talents emergents que comencen a fer-se un nom dins la indústria. McLaughlin havia actuat prèviament a la comèdia Grow, mentre que Stanton té experiència en teatre com a protagonista de Matilda: The Musical.
El mes passat, HBO va confirmar els primers actors del repartiment de la sèrie, entre els quals hi ha John Lithgow en el rol d’Albus Dumbledore, Paapa Essiedu en el paper de Severus Snape, Janet McTeer com la professora Minerva McGonagall i Nick Frost, que interpretarà l’entranyable Rubeus Hagrid. La resta d’actors confirmats fins ara són Luke Thallon en el paper del professor Quirinus Quirrell i Paul Whitehouse com el conserge Argus Filch.
La sèrie, la gravació de la qual està previst que comenci a l’estiu, promet ser una adaptació fidel dels llibres de J. K. Rowling. Cada temporada es basarà en un dels volums de la saga, amb la intenció d’estendre la producció durant una dècada.