TELEVISIÓ
La roda s’atura
Prime Video cancel·la la sèrie ‘La rueda del tiempo’ després de tres temporades, pels elevats costos de producció. L’última entrega es va estrenar fa tot just un mes.
Amazon Prime Video ha decidit posar el punt final a una de les seves sèries més ambicioses: La rueda del tiempo. La superproducció basada en la saga literària de Robert Jordan i Brandon Sanderson no tindrà una quarta temporada a la plataforma, segons ha avançat Deadline.
La decisió es coneix poques setmanes després del final de la tercera tanda de capítols, el 17 d’abril. Després d’un temps de deliberació, Prime Video ha optat per no continuar amb la ficció protagonitzada per Rosamund Pike. Els motius són financers, ja que els alts costos de producció de la sèrie han pesat més que les bones dades d’audiència –encara que a la baixa aquest any– i les bones crítiques obtingudes amb la tercera temporada.
Es tractava d’un dels projectes més ambiciosos de la plataforma
La rueda del tiempo s’ambienta en un món de fantasia èpica i la història comença amb Moiraine (Pike), membre d’una organització femenina de gran poder, les Aes Sedai, arribant a la petita ciutat de Dos Rius. Allà s’embarca en un viatge perillós per tot el món amb cinc joves, un dels quals ha estat profetitzat com el Drac Renascut, que salvarà o destruirà la humanitat.
Amb aquesta premissa, la sèrie de fantasia va veure la llum el 2021 com la resposta de Prime Video a Juego de Tronos, el final de la qual, el 2019, encara era molt recent, però sobretot, com un avanç de l’arribada, el 2022, d’El Señor de los Anillos: Los anillos de poder. Rosamund Pike s’ha mantingut al capdavant del repartiment durant les tres entregues de la ficció, en les quals també ha participat Álvaro Morte com a Logain Ablar.
Els dos primers spin-offs internacionals de ‘citadel’ també han estat fulminats
La cancel·lació de La rueda del tiempo se suma a d’altres acabades de conèixer a Prime Video, com és el cas de Honey Bunny i Diana, els dos primers spin-offs internacionals de Citadel, la caríssima sèrie d’espies que prometia ser un èxit històric per a la plataforma i que, tanmateix, tot apunta que acabarà aquest any amb la segona temporada.