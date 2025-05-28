AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de l’estimat Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
CONFERÈNCIES
‘DIGITALITZACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ: BIM, RENDER I IA’
La digitalització no és el futur. És el present del sector de la construcció. Espai de diàleg entre tres especialitats que estan al capdavant de la innovació al sector de l’arquitectura i construcció. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
PREMIS
CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
Entrega dels premis del 14è Concurs de creació de punts de llibre. Serà una gran oportunitat per veure totes les obres artístiques presentades. Hora: 18 h. Biblioteca comunal d’Encamp i biblioteca comunal del Pas de la Casa. Encamp.
EXPOSICIONS
‘TOTS O CAP’
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
L’any 2025 se celebraran 20 anys de la creació del Centre d’Art. Repassarem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.