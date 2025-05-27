TELEVISIÓ
Torna ‘Fundación’
Apple tv+ estrena l’11 de juliol la tercera temporada de la sèrie basada en la saga literària d’Isaac Asimov. Tot i els canvis en la direcció, el repartiment principal es manté.
Apple TV+ estrenarà l’11 de juliol la tercera temporada de Fundación, una de les sèries més ambicioses del seu catàleg de ciència-ficció. Després d’un 2025 marcat pel retorn de Severance i el debut de Matabot, la plataforma reforça el seu compromís amb el gènere amb una nova entrega basada en l’univers literari d’Isaac Asimov.
El desenvolupament d’aquesta tercera temporada no ha estat exempt d’obstacles. Les vagues de guionistes i actors que van paralitzar Hollywood el 2023, sumades a tensions pressupostàries, van endarrerir el rodatge. A més, la sortida de David S. Goyer, cocreador i productor executiu, marca l’inici d’una nova etapa creativa per a la sèrie.
És una de les sèries de ciència-ficicó més ambicioses de la plataforma
Malgrat els canvis, el repartiment principal es manté. Lee Pace continua donant vida al Germà Sol, i Cassian Bilton i Terrence Mann al Germà Albada i al Germà Capvespre, respectivament. Jared Harris reprèn el paper de Hari Seldon, mentre que Lou Llobell i Laura Birn tornen com a Gaal Dornick i Demerzel. També s’hi suma Leah Harvey, present en flashbacks com a Salvor Hardin, tot i que l’acció se situa ara 152 anys després dels fets anteriors.
El salt temporal introdueix nous personatges. Troy Kotsur encarna Preem Palver, un líder planetari, i Cody Fern i Synnøve Karlsen interpreten una parella central en l’arc narratiu de La Mula, el misteriós antagonista. Alexander Siddig s’incorpora com el psicohistoriador Ebling Mis, mentre que Cherry Jones s’afegeix al repartiment amb un paper encara no revelat.
El desenvolupament dels nous capítols es va veure truncat per les vagues
Un dels canvis més destacats és el relleu en el rol de La Mula: Pilou Asbæk substitueix Mikael Persbrandt. Tot i que no se n’han detallat els motius, la trama podria donar una explicació dins l’univers de la sèrie.