‘Le mélange des genres’
LA PROPOSTA DEL DIA
Simone, una policia conservadora, s’infiltra en un col·lectiu feminista que sospita de complicitat en l’assassinat. Mitjançant el contacte amb aquest col·lectiu, la Simone s’obre a poc a poc a les seves idees. Hora: 20.15 h. Cinemes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
EXPOSICONS
‘TOTS O CAP’
Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
Repassarem, en aquesta exposició, la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes a l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins el 31 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de l’estimat Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella.
‘INDUSTR-IA-LITZACIÓ’, DE FABI BAÑOS I KIKANTROPIKA
Una peça audiovisual única on el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la revolució industrial. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.