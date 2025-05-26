AGENDA
'Vivir con entusiasmo e ilusión'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘VIVIR CON ENTUSIASMO E ILUSIÓN’
Conferència motivacional amb Emilio Duró Pamies. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘PENSAR’
Presentació de les principals línies de pensament del filòsof i sociòleg alemany Jurgen Häbermas. Presentat per Yvan Lara. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.
LLETRES
‘XARNEGO’
Presentació de “Xarnego”, el relat de la seva infància en què l’escriptor Txema Díaz-Torrent s’estrena en solitari: humor àcid, sarcasme i batalletes que, sense voler, emmarquen una generació. Hora: 19.30 h. Biblioteca Comunal. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘TOTS O CAP’
Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
Repassarem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘TRANSITORI’ DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra.