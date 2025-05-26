Prediccions del zodíac
Aries
Avui tindràs al cap el teu ésser físic, ja que la configuració planetària crearà un desig per deixar enrere totes les debilitats, així com també un nou desig de treballar per obtenir una salut òptima. Desitjaràs explorar el tema de la nutrició, exercitació, vitamines, i suplements d'herbes, així com altres possibilitats com els massatges. És un moment meravellós per començar amb un nou programa de salut. Consulta llibres, vés al gimnàs, mans a l'obra!
Taure
Les persones del teu signe són sensibles i creatives. Avui els teus talents naturals augmentaran, ja que la configuració planetària atorga energia extra. És un bon moment per comprendre certes coses. Potser necessites aclarir la direcció de com portes la teva relació. Potser tens una premonició. O potser necessites solucionar una situació laboral. La teva intuïció t'ajudarà a solucionar qualsevol que sigui.
Bessons
Avui estaràs molt conscient de les emocions alienes. Per exemple, si els teus fills barallen per una joguina, els nervis et faran explotar d'ira. Els teus companys de feina també et molestaran amb els teus comentaris. Intenta controlar aquesta tendència a la sobre reacció. Amb la configuració planetària actual, el teu sistema nerviós serà com una esponja, absorbint energia de les persones que són al teu voltant. Intenta mantenir-te en calma, concentra't només en la solució.
Cranc
Avui l'aspecte que cal tenir en compte serà l'augment de les teves emocions, l'exageració dels alts i els baixos que formen part de la vida quotidiana. No et resultarà fàcil fer servir els teus sentiments. T'agrada sentir d'allò més bé i enèrgicament. No t'involucris amb petits incidents. Només adona't que avui ets massa sensible a les pressions, intenta ser amable amb el teu cos.
Lleó
Avui et passaran algunes coincidències estranyes. Et trobaràs amb algú que des de fa temps no veies en el precís moment en què pensaves en aquella persona. O possiblement rebis una trucada telefònica d'algú que pensaves. Aquestes connexions psíquiques entre tu i els altres estaran reforçades a causa de la configuració astral. Gaudeixes de tenir molta intuïció, però no sempre hi confies!
Verge
Alguns cicles de la teva vida s'han completat, i avui tindràs la sensació que alguna cosa important finalment passarà. Potser un projecte que perseguies laborals s'ha estabilitzat. O potser una relació en què has estat treballant finalment mostri signes de progrés. Amb aquesta influència del dia, alguna cosa nova i positiva apareixerà a la teva vida.
Balança
Avui tindràs xerrades poc usuals i perspicaços amb les persones. L'energia astral us incitarà a compartir moments íntims amb els vostres companys de feina i la vostra família. S'expressaran coses profundes i poderoses. Si pares atenció, aprendràs molt sobre les persones a la teva vida. Com que les persones s'obriran a tu mostrant els seus sentiments íntims, has de ser capaç de comprendre'ls i confortar-los.
Escorpí
Amb l´orientació d´aquest dia, tindràs bon humor i et sentiràs en forma. A la feina, podràs realitzar les teves tasques ràpidament i fàcilment. Vivenciaràs diversos moments agradables amb col·legues i clients. A casa, estaràs d'humor per celebrar la teva connexió amb els membres de la família. Cuinaràs un sopar especial o convidaràs algunes persones perquè comparteixin la teva bona energia.
Sagitari
Avui la teva energia serà equilibrada i harmoniosa. Sentiràs obertura a comunicar-te amb els teus companys de feina i compartir temps amb la teva família després de la jornada laboral. L'energia astral us oferirà un sentiment optimista sobre la vida. És un bon dia per explicar totes les teves benediccions, i reconèixer que és una gran aventura estar viu en aquests emocionants temps.
Capricornio
Els teus poders d'intuïció avui es reforçaran en sentir els efectes de l'energia astral funcionant. La teva sensibilitat a allò que t'envolta serà forta. Et trobaràs anticipant el que algú estarà per dir, o preveient alguna cosa que estarà a punt de passar. Aquest sentit de sintonitzar amb un radar psíquic continuarà durant tot el dia, per tant presta atenció als teus instints.
Aquari
Hauràs de tenir una mica més de compte amb les paraules. Aquest dia les persones estaran més sensibles que usualment. Els teus companys de feina estaran susceptibles, i no acceptaran els comentaris crítics o mordaços. Tens un meravellós sentit de l'humor, però de vegades el teu costat àcid pot irritar els altres. Vés amb compte i tracta de comprendre, així podràs acabar el dia sense ensopegades.
Peixos
La teva imaginació sembla recuperar-se el dia d'avui, ja que idees per a nous projectes creatius apareixen per munts al cap. L'energia astral obre noves possibilitats per autoexpressió. La part negativa és que pots tenir massa idees per treballar de cop. Fes una llista i fes-la servir per decidir en quins vols treballar i guarda les restants per més endavant.