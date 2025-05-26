TELEVISIÓ
‘It’ viatja als orígens
HBO Max estrena a la tardor ‘Bienvenidos a Derry’, la sèrie que serveix de preqüela de la història de Stephen King. El director dels films, Andy Muschietti, comanda el projecte.
Després de l’èxit a la gran pantalla amb les dues adaptacions cinematogràfiques d’It (2017 i 2019), el director Andy Muschietti, la productora Barbara Muschietti i el guionista Jason Fuchs tornen a endinsar-se en l’univers de terror creat per Stephen King amb It: Bienvenidos a Derry, una nova sèrie original d’HBO que s’estrenarà a la tardor vinent i que es podrà veure a través de la plataforma de la companyia.
La ficció televisiva actua com a preqüela i ens trasllada a l’any 1962, 25 anys abans dels fets que s’expliquen a la primera pel·lícula. L’arribada d’una família a la ciutat de Derry serveix com a punt de partida per descobrir que alguna cosa sinistra s’amaga entre els carrers aparentment tranquils del poble. De mica en mica, es fan evidents unes misterioses desaparicions de nens, que només els més joves semblen notar amb claredat. Són ells qui intueixen que hi ha una presència sobrenatural que amenaça la comunitat, tot i que els adults no estan disposats a creure’ls.
El projecte marca el retorn de Bill Skarsgård en el paper de Pennywise, el temible pallasso que esdevé símbol de les pors més profundes, i compta amb un repartiment coral format per Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe i Rudy Mancuso. La producció, a càrrec d’HBO i Warner Bros. Television, té Fuchs i Brad Caleb Kane com a showrunners, mentre que Andy Muschietti dirigirà diversos capítols per garantir la continuïtat visual i narrativa amb els films.
Amb Bienvenidos a Derry, l’univers d’It s’expandeix més enllà del cinema i aposta per aprofundir en els orígens del mal que habita a la ciutat, tot consolidant la saga com un referent del terror contemporani també a la televisió. L’estrena, encara sense data concreta, arribarà en plena tardor, en el context perfecte per tornar a sentir la presència inquietant del globus vermell.