TELEVISIÓ
Netflix al rescat
La plataforma garanteix la continuïtat de ‘Sesame Street’, amb una temporada 56, després que Warner decidís no renovar l’acord amb la productora del mític espai infantil.
El programa infantil més influent de la història de la televisió ha trobat un nou aliat per garantir la seva supervivència. Sesame Street ha estat “rescatat” per Netflix després que Warner Bros. Discovery hagi optat per no renovar l’acord amb la productora Sesame Workshop. La decisió de Warner, anunciada fa mesos, va deixar en una situació crítica el futur del mític espai.
Amb l’acord amb Netflix, el programa no només assegura la continuïtat de la seva producció —amb una temporada 56 ja en marxa— sinó que també amplia l’abast de distribució global. Segons han confirmat fonts oficials, la nova temporada s’estrenarà aquest mateix any i estarà disponible a escala mundial a través de la plataforma. Tot i així, l’emissió tradicional del programa també està garantida: PBS, la televisió pública nord-americana, oferirà els episodis de manera gratuïta, una decisió que manté l’essència que ha definit la sèrie des dels inicis.
La temporada 56 presentarà novetats en el format. Cada episodi tindrà una durada estructurada al voltant d’una història central d’11 minuts, pensada per captar millor l’atenció dels infants i adaptar-se a les tendències de consum audiovisual actuals, especialment en dispositius mòbils i plataformes de vídeo sota demanda. A més, el programa inclourà nous segments animats, com Tales from 123, i recuperarà seccions emblemàtiques com Elmo’s World o Cookie Monster’s Foodie Truck, tot mantenint l’equilibri entre renovació formal i fidelitat a un llegat educatiu.
Així mateix, l’acord inclou també l’adquisició per part de la plataforma de més de 90 hores de contingut preexistent.
Des de Sesame Workshop, l’organització sense ànim de lucre que produeix Sesame Street, han celebrat l’aliança amb Netflix com una oportunitat de “fer créixer la missió d’educació equitativa i inclusiva” arreu del món. “Continuem compromesos amb l’objectiu que cap infant es quedi enrere, independentment de la seva situació econòmica o ubicació geogràfica”, ha destacat la presidenta de l’entitat, Sherrie Westin.
Creat el 1969, el programa s’ha traduït a més de 70 idiomes, ha tingut adaptacions pròpies en desenes de països i ha guanyat més de 200 premis. Amb el pas dels anys, però, el projecte ha hagut d’adaptar-se a un ecosistema mediàtic cada cop més competitiu. El 2015, l’acord amb HBO va permetre la renovació, però també va causar polèmica pel canvi cap a un model de pagament. Ara, amb Netflix, l’estratègia combina les dues visions: una distribució global a través d’una plataforma, però mantenint l’accés gratuït per als espectadors dels EUA.