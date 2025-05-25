CARTELLERA

Misión imposible: Sentencia final

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

CINEMES ILLA CARLEMANY

Misión imposible: sentencia final 12.15** 16.00 18.30** 20.45* 21.45**

Lilo y Stich 12.00 15.30 16.15**** 17.45 18.30**** 20.00 21.30

Destino final, lazos de sangre 11.45 15.45 18.00 20.15 22.15

Thunderbolts* 12.00 19.15 22.15

Una película de Minecraft 11.30 16.30

Cónclave 16.15

El contable 2 19.00

CINEMES GUIU

Misión imposible: sentencia final 17.15 20.15

Lilo y Stich 17.00 19.00

