Cada mes de maig, la Massana dona la benvinguda a la primavera amb la fira mercat de la planta i de la flor. Un espai a l’aire lliure per gaudir de les plantes i les flors de temporada. Gaudeix d’aquesta cita anual amb més de trenta anys de celebració! La Massana.
‘TOTS O CAP’
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
L’any 2025 se celebraran 20 anys de la creació del Centre d’Art. Repassem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA; LES SUFRAGISTES ANDORRANES’
Un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’Exposicions del Comú. Comú d’Encamp. Fins al 6 de juny.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de finals dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘INDUSTRI-IA-LITZACIÓ’ DE FABI BAÑOS I KIKANTROPIKA
Una peça audiovisual única on el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la revolució industrial. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.