AGENDA
Reality
LA PROPOSTA DEL DIA
‘REALITY’
Un grup de joves participa en un projecte per parlar de les diverses realitats que viuen actualment: addicció a les pantalles. Hora: 18.30 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.
ACTIVITATS INFANTILS
CONTACONTES. NASCUts per llegir: ‘roda, roda... molinet’
Amb aquesta sessió treballarem en família cançons per rodar, rodolar, girar, ballar, fer cercles, per treballar l’equilibri, l’eix, el gir… com molinets de vent! Hora: 12 h. Biblioteca del Centre Cultural. Sant Julià de Lòria.
‘CONTES DEL BAOBAB: HISTÒRIES D’ÀFRICA PER SOMIAR I APRENDRE’
Contacontes a càrrec d’Aboubacry Mamadou Ba Ly. Hora: a les 12 h i a les 16 h. Museu Casa Rull. La Massana.
ACTIVITATS
DISSABTE D’ART: RUTA D’ART EN FAMÍLIA
L’art el podem trobar a tot arreu, fins i tot als carrers d’Escaldes-Engordany. És en aquest escenari on, conjuntament amb la família, els més petits podran descobrir les diferents manifestacions artístiques que podem trobar a la via pública. Hora: d’11 a 12.30 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
CONCERT DE CANÒLICH
Concert amb la Coral Rocafort, la Coral de la llar de Lòria, la Coral Nova de Navàs i els Petits Cantaires Lauredians. Hora: 21 h. Església de Sant Julià i Sant Germà. Sant Julià de Lòria.
TALLERS
TALLER DE CREACIÓ DE FANALETS
Participa en al taller de creació de fanalets. Hora: a les 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
XERRADES
‘ALMA EXPERICENCE’. JORNADES DE BENESTAR I CONSCIÈNCIA
Xerrades amb referents del creixement personal, el benestar, l’espiritualitat i la salut integral més sopar de gala amb dinàmiques i sorpreses. Hora: de 10 h a 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.