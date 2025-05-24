Al caire del precipici
La Lliga francesa de futbol passa per una profunda crisi per la manca d’acord amb un operador televisiu. L’economia de molts clubs depèn dels drets d’emissió.
La Lliga francesa de futbol (LFP) es troba immersa en una crisi sense precedents que amenaça la seva viabilitat econòmica i competitiva. La manca d’acord estable amb un operador televisiu ha forçat les autoritats supervisores a demanar als clubs que elaborin els pressupostos de la temporada vinent sense comptar amb ingressos pels drets audiovisuals, que representen una part crucial dels seus balanços. La situació és particularment alarmant per als clubs mitjans i petits.
El conflicte actual té l’origen en la marxa sobtada del grup espanyol Mediapro, que havia promès pagar 1.153 milions d’euros anuals entre el 2020 i el 2024, però que va abandonar el mercat francès al·legant pèrdues derivades de la pandèmia. La LFP va tancar d’urgència un acord amb Amazon i beIN Sports, però els ingressos es van reduir un 45% respecte a l’acord original.
Després de la marxa de Mediapro, el contracte amb DAZN també va fracassar
Per pal·liar l’impacte, el president de la LFP, Vincent Labrune, va recórrer al fons d’inversió CVC, amb seu a Luxemburg, que va injectar 1.500 milions d’euros a canvi d’un 13% permanent de LFP Media, la societat comercial de la Lliga. Aquesta operació està sent investigada per la justícia francesa, que va ordenar registres a la seu de la Lliga per sospites de desviament de fons.
En la darrera licitació, la LFP va adjudicar els drets d’emissió televisiva fins al 2029 per 660 milions d’euros anuals, repartits entre DAZN i beIN Sports. Tanmateix, l’acord va quedar tocat després que DAZN es negués a pagar un tram del contracte, acusant la LFP de no complir els mecanismes de protecció previstos contra la pirateria. La disputa va acabar als tribunals i ara la incertesa sobre la continuïtat de DAZN plana sobre el futur immediat del futbol gal.
L’escenari és poc optimista: o es renegocia a la baixa amb DAZN, o s’opta per un canal propi –una aposta arriscada–, o es busca un nou operador, en un mercat poc atractiu per als difusors. En qualsevol cas, la distància amb les grans lligues europees creix: la Premier League recapta 4.000 milions d’euros anuals en drets televisius, la Lliga espanyola n’ingressa 2.000, la Bundesliga 1.200 i la Serie A italiana, 1.100. França, amb només 660 milions, corre el risc de quedar relegada a una tercera divisió europea, tant en el terreny esportiu com en el mediàtic.