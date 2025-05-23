Prediccions del zodíac
Aries
Amb aquesta energia celestial, ressorgiran les emocions. Pel que fa a tu, això implicarà un temps en què els teus pensaments perseguiran qüestions nobles, i exploraràs el teu costat filosòfic per trobar solucions als problemes més grans del món. Assegureu-vos de començar primer amb la persona que et reflecteix al mirall abans de sortir a resoldre els problemes del món.
Taure
Avui et sentiràs com si estiguessis al cim del món gràcies a l'energia celestial en funcionament. El teu humor serà optimista i tindràs una actitud positiva sobre tot. Les teves passions també seran fortes, per tant voldràs planificar una vetllada especial amb la teva parella. Sentiràs ànsies de tenir intimitat i contacte en aquest mateix moment, busca-la! Mou-li el pis a aquesta persona especial enderrocant-li tendresa i afecte.
Bessons
Aquest és un dia important en què t'has d'enfocar en un nou règim per millorar la teva salut física general. Utilitza aquest poder en funcionament per plantar llavors que creixeran fins a florir només brindar-li una mica d'atenció afectuosa. Podríeu executar una nova dieta o rutina d'exercicis. L'esdeveniment astral actual ofereix un moment ideal per tallar amb vells hàbits i establir-ne de nous. Sigues conscient de les decisions que prenguis en aquest moment, ja que asseuran un precedent per al proper mes.
Cranc
Els cossos astrals estan canviant. Pel que fa a tu, aquest esdeveniment celestial se centra en les relacions i en allò que pots fer per mantenir l'equilibri entre allò que dónes i allò que reps de cadascun dels teus companys. A mesura que els cossos astrals muten, t'adonaràs de l'intens estat emocional que comparteixes amb les persones al teu voltant.
Lleó
L'energia astral us demana que obris una ampolla de xampany quan vegis el partir de vells problemes. Això també indica una necessitat de concentrar-te en la comunicació i com pots millorar les condicions amb les persones amb qui et relaciones. Hi ha moltes emocions intenses a l'aire que has de respectar profundament.
Verge
L'energia astral en funcionament et demana que t'analitzis profundament i siguis conscient de com les teves accions afecten les persones que t'envolten. Avui, els recursos compartits són un gran problema. T'has d'enfocar a la teva part de l'equació per mantenir l'equilibri en la teva relació amb els altres. També és temps de començar nous projectes.
Balança
Avui sentiràs un estat de somni enfortit. Durant aquest esdeveniment celestial, experimentaràs un renaixement emocional. Utilitza l'energia celestial per definir un curs renovat d'afecte pel que fa al rumb de la teva carrera ia la societat en general. Busca on pots realitzar millores a la teva vida, i dirigeix-te en direcció a aquest nou rumb.
Escorpí
Un esdeveniment celestial ha començat on tindràs l'oportunitat de descartar vell equipatge per poder incorporar noves idees. Hi ha molta intensitat emocional a l'aire, i hauries d'utilitzar aquesta energia per aprofundir les teves relacions amb els altres. Pel que fa a tu, l'energia astral us incentivarà a concentrar-vos en la vostra connexió amb aquells propers a tu en un pla intel·lectual. Estan altament afavorides totes les activitats grupals.
Sagitari
Avui concentra't en les teves finances i porta els comptes dels recursos personals. Amb aquesta energia celestial, teniu l'oportunitat d'establir un curs d'acció i nous hàbits a l'àrea de les finances. Fes-te un pressupost i enganxa't al mateix. De la mateixa manera, tingues honestedat sobre la teva situació financera i mantingues un balanç saludable entre el plaer i la disciplina.
Capricornio
La configuració planetària marca un esdeveniment celestial on les emocions són importants. En el teu cas, aquesta energia astral representa una concentració a casa teva i vida familiar. Tingueu en compte elements d'aquest camp que necessitin una renovació o ser reconsiderats. Aquest és el moment de deixar l'equipatge no desitjat darrere per fer espai per a alguna cosa nova. Fes-te un pla per a la resta del mes on estableixis noves regles a la casa que siguin acceptades pels membres de la família.
Aquari
Deixa que la teva naturalesa romàntica prengui el poder. L'energia astral marca un temps de nous començaments en què podràs eliminar vells hàbits i establir-ne de nous. La teva concentració en aquest moment ha d'estar al teu costat romàntic i sentimental que consenteix el teu comportament infantil i bromes alegres. Tens molt d'amor per compartir.
Peixos
L'energia del dia d'avui fa referència als nous començaments. L'energia astral us ofereix una possibilitat de començar novament a la vostra zona de relacions personals i la manera com us presenteu al món exterior. Compra't un nou vestit per al teu guarda-roba i fes un pla per mantenir la teva aparença a manera de donar sempre una bona impressió. Hi ha molta quantitat denergia en laire que serveix per iniciar coses, això tajudarà moltíssim per llançar qualsevol nou projecte que vulguis començar.