TELEVISIÓ
Peripècies globals
Apple tv+ estrena avui el nou film de Guy Ritchie, ‘La fuente de la eterna juventud’, una història d’aventures protagonitzada per John Krasinski i Natalie Portman.
Després d’estrenar l’any passat la sèrie Gentlemen a Netflix, el cineasta britànic Guy Ritchie llança avui la seva nova producció, La fuente de la eterna juventud (Fountain of Youth), una pel·lícula d’acció i aventures protagonitzada per John Krasinski i Natalie Portman. El film, que es pot veure en exclusiva a la plataforma Apple TV+, representa una aposta decidida per recuperar l’esperit de les clàssiques històries de recerca de tresors, amb un pols narratiu contemporani marca de la casa.
La cinta narra la història de dos germans distanciats, Luke i Charlotte Purdue, que s’embarquen en una missió global per trobar la llegendària Font de la joventut, tot desxifrant pistes antigues repartides pel món. El viatge no tan sols els obligarà a enfrontar-se a enemics poderosos i enigmes històrics, sinó també a reparar els vincles personals trencats per anys de silenci.
Rodada en localitzacions tan diverses com Bangkok, Viena, el Caire o les piràmides de Guiza, Fountain of Youth també és una fita tècnica: és una de les primeres produccions que han aconseguit filmar escenes d’acció dins del complex arqueològic egipci. Aquesta dimensió internacional busca reforçar l’ambició global de la pel·lícula i la seva voluntat de competir en l’univers del cinema d’entreteniment d’alt nivell.
El repartiment es completa amb Eiza González, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci, Arian Moayed i Daniel de Bourg, mentre que la producció va a càrrec de Skydance Media i Apple Original Films.
Amb Fountain of Youth, Ritchie torna a deixar empremta en un gènere que ja ha explorat des d’òptiques diverses, i ho fa amb el seu estil inconfusible: muntatge dinàmic, diàlegs enginyosos i un ritme narratiu trepidant.