AGENDA
Dibuixa els teus secrets
LA PROPOSTA DEL DIA
‘DIBUIXA ELS TEUS SECRETS’
Una oportunitat única per despertar la creativitat, aprendre tècniques bàsiques de dibuix i, sobretot, compartir una estona artística en família! Hora: 18 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.
TEATRE
‘REALITY’
Un grup de joves participa en un projecte per parlar de les diverses realitats que viuen actualment: addicció a les pantalles, estrès acadèmic, autoestima, entre d’altres. Hora: 20.30 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.
ACTIVITATS INFANTILS
CONTACONTES INFANTIL ‘UN AMIC A L’ÀFRICA’, AMB L’AUTORA, ROSA PI
Un conte, sorgit d’un dels viatges de l’autora. La història comença quan el Jan i la seva família decideixen viatjar a Gàmbia. Allà farà amistat amb el Dauda i junts es fixen l’objectiu d’aconseguir que aquest pugui anar a l’escola. Ho aconseguiran? Hora: 17.30 h. Biblioteca comunal. Encamp.
MOSTRA
‘MINDFULNESS ARTISTIC & EATING. EXPERIÈNCIA SENSORIAL’
Mostra de brodats Haure Couture i tast de vins de la vinya les Hauts de Talmoni amb Nicolás Javier i Pierre Louis Dargere. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘TOTS O CAP’
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
L’any 2025 se celebraran 20 anys de la creació del Centre d’Art. Repassem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.