AGENDA
¿Estamos tontos o qué?
LA PROPOSTA DEL DIA
‘¿ESTAMOS TONTOS O QUÉ?’
Toni Cruz presenta el seu nou espectacle, no apte per a aquelles persones que no vulguin sortir de la seva zona de confort. Hora: 21.30 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
ACTES
20È ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA COMUNAL DE CANILLO
La biblioteca comunal de Canillo, amb motiu del vintè aniversari, convida tothom a passar una tarda ben distreta amb activitats dirigides a tots els públics. Hora: 18 h. Biblioteca. Canillo.
MÚSICA
CONCERT AMB MOMI MAIGA
Amb la seva kora virtuosa, una veu captivadora i una proposta musical que trenca fronteres, Momi Maiga convida el públic a un viatge sonor ple d’emocions i reflexions, en què la música es converteix en una poderosa eina per construir ponts i promoure la pau. Hora: 21 h. Sala de festes. Encamp.
EXPOSICIONS
‘TOTS O CAP’
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
L’any 2025 se celebraran 20 anys de la creació del Centre d’Art. Repassarem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.