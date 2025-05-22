TELEVISIÓ
Projecte anul·lat
HBO opta per no seguir endavant amb una segona temporada d’‘El Pingüino’ tot i l’èxit. L’equip creatiu se centrarà en altres projectes del mateix univers.
HBO ha decidit cancel·lar la segona temporada d’El Pingüino, la sèrie derivada de l’univers de The Batman protagonitzada per Colin Farrell. La decisió ha agafat de sorpresa públic i crítica, especialment tenint en compte l’èxit d’audiència i el reconeixement obtingut per la primera tanda de capítols, que va ser celebrada per la seva qualitat narrativa i l’atmosfera cinematogràfica.
Amb només vuit episodis –el projecte va ser concebut inicialment com una minisèrie–, la proposta narra l’ascens del personatge d’Oswald Cobblepot dins del món criminal de Gotham, tot just després dels fets de la pel·lícula protagonitzada per Robert Pattinson. El to fosc, inspirat en thrillers clàssics de gàngsters, i la transformació física de Farrell van captivar l’audiència i van consolidar la ficció com un dels títols més ambiciosos de la plataforma.
Tot i això, el futur de la sèrie ja havia estat posat en dubte pel mateix protagonista, que en diverses ocasions va deixar clar que el rodatge havia estat molt exigent tant des del punt de vista físic com emocional. L’actor va reconèixer que no tenia pressa per tornar a posar-se a la pell del Pingüí i que l’equip ja havia donat tot el que podia a la primera entrega. Malgrat això, tampoc no tancava la porta a una continuació si hi havia una proposta narrativa prou potent.
La cancel·lació també coincideix amb l’enfocament de l’equip creatiu cap a altres projectes dins del mateix univers, especialment la imminent seqüela de The Batman. Per tant, encara que el personatge de Cobblepot podria reaparèixer en futures produccions, de moment no hi ha plans immediats per continuar la seva pròpia història.
Els seguidors de la sèrie hauran d’esperar per saber si aquest icònic criminal de Gotham tornarà a brillar a la petita pantalla o quedarà com una joia única dins de l’univers expandit del cavaller fosc.