Prediccions del zodíac
Aries
És un bon dia per començar de zero a qualsevol àrea de la teva vida que s'hagi estancat. El dia us inspirarà a separar-vos de les relacions poc saludables. Potser hi ha una amistat que s'ha tornat una mica incòmoda. Descobriràs que t'apartaràs d'aquesta persona. Està bé admetre això i passar-hi menys temps.
Taure
Les properes setmanes podrien convertir-se en un desafiament per a tu. El dia d'avui marca el començament d'un canvi en l'alineació celestial, indicant un moment en què l'ego és elevat i les persones se senten orgulloses. També recorda que la gent tendeix a ser més obstinada. Aquí és on es poden trobar els punts de contenció.
Bessons
Estaràs d'un excel·lent humor, amb l'energia astral en funcionament. Tindràs una perspectiva diferent de la vida i veuràs les possibilitats d'èxit que t'envolten. Tens tot el que cal per arribar directe al cim. Només has de mantenir les teves metes i l'energia positiva, i l'univers aviat et concedirà els teus desitjos més estimats!
Cranc
En aquest moment podries sentir una forta energia creativa. L'alineació astral d'avui genera un excés d'imaginació i art. Avui potser decideixis posar-te a pintar, escriure o tocar algun instrument. Podries prendre contacte amb el poeta que viu dins teu. Avui gaudiràs d'expressar la teva imaginació i aquest sentit únic de l'estil.
Lleó
En general tens una actitud còmoda i relaxada, però ara et sentiràs com si algú hagués encès foc sota teu. L'alineació astral actual porta una forta energia, i us omplirà amb noves passions. De cop i volta t'adonaràs que sents una forta atracció cap a algú del teu cercle immediat. A mesura que aquestes emocions t'envaeixin, hauràs de fer algun esforç per resoldre certes coses.
Verge
Acabaràs una cosa que des de fa temps desitges finalitzar. Potser és un projecte de treball que t'ha portat molt de temps i energia. O deixaràs de perseguir una meta personal que ha mantingut la teva ment preocupada. Amb l'alineació planetària actual és un bon dia per fer plans per al futur. Fes-te una llista d'objectius i somnis, i allista't per sortir a la cerca!
Balança
Amb l´alineació planetària d´aquest dia, el teu cos se sentirà rejovenit i amb energia. Tindràs una gran sensació de pau sobre certes coses del teu passat que necessites alliberar. Perdonaràs aquells que t'han fet malament i tindràs una sensació d'esperança cap al futur. És un dia meravellós per pensar en gran i dirigir-te cap als teus somnis. Pregunta't: "Què és el que realment, però realment desig de la meva vida?"
Escorpí
Aquest dia, la teva ment s'enfocarà en temes del bé i del mal. Tens un fort sentit de la moralitat i detestes veure corrupció o abús de qualsevol mena. En aquest moment a la teva feina, certa autoritat està prenent avantatges d'alguns treballadors. Potser t'inspiris per parar i tractar de corregir algunes coses que funcionen malament.
Sagitari
A mesura que els efectes poderosos de l'alineació planetària crea un drama al teu lloc de treball, sentiràs com et poses a un costat de la qüestió. El teu cap donarà importants opinions, o els clients, que tindran queixes. Intenta no ofendre mentre les persones mostren els sentiments. Només gratifica't amb un descans per meditar o fes un pla d'exercicis intens per mantenir l'equilibri.
Capricornio
De vegades t'acostes a les coses d'una manera freda i metòdica, però avui la teva ment no et sentirà tan lligada. L'alineació astral provocarà fortes emocions a la teva persona. Tindràs una reacció poderosa cap a alguna cosa que està passant a la feina, i et serà difícil mantenir-te al marge de la qüestió. Està bé expressar les teues opinions.
Aquari
En aquest moment el teu desafiament més gran serà deixar partir la vella manera de veure les coses. Potser tens una filosofia personal o una creença espiritual que sembla ja no funcionar. Només sembla portar estrès i pressió a la teva vida en comptes de donar-li positivisme. Amb aquest dia veuràs com certes solucions positives apareixen al camí. Hauràs d'adoptar una nova actitud que et gratificarà i inspirarà de manera important.
Peixos
Avui sentiràs sorgir de fortes energies. Et serà molt difícil mantenir-te en un sol lloc. No et voldràs quedar en un lloc per l'energia nerviosa de més que tens. Intenta sortir a caminar, i pren descansos freqüents durant tot el dia. Barreja l'energia parlant amb amics per telèfon o navegant la xarxa durant els teus esbarjos a la feina o estudi.