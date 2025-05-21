El teler daurat. El teu espai, la teva veu
CONFERÈNCIES
XERRADA INTRODUCTÒRIA AL CURS ‘LIDERATGE I SALUT’
Xerrada gratuïta per presentar el curs Lideratge i salut, que és una proposta vivencial que parteix d’una visió integradora de la salut. Hora: 19 a 20 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
EL TELER DAURAT. EL TEU ESPAI, LA TEVA VEU
Entrevista a Andrea Regadera, creadora de contingut a @RegaderaFoodie. Parlarem de l’actualitat de la creació de contingut a xarxes socials, amb la conducció de Jessica Rivera (@aumentium_oficial). Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CURSOS I TALLERS
TALLER DE CUINA EMOCIONAL
Aquest taller et proposa un viatge culinari per entendre la relació entre alimentació i les emocions. Inclou una part teòrica, una part pràctica on cuinaràs amb els teus companys i un sopar final per gaudir plegats del que heu creat. Hora: 19.30 h. Laboratori gastronòmic Pili Borra ViP. Andorra la Vella.
CINEMA
‘MEMOIR OF A SNAIL’, D’ADAM ELLIOT
Austràlia, anys setanta. Grace Pudel és una nena solitària i inadaptada, aficionada a col·leccionar figures decoratives de caragols i amb una devoció profunda per les novel·les romàntiques. Hora: 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
‘L’HOME, A LA RECERCA DEL SENTIT’, DE VIKTOR E. FRANKL
Una obra mestra d’observació psicològica i un testimoni de grandesa humana. Hora: 19 h. Biblioteca comunal. Encamp.
EXPOSICONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto.
‘TOTS O CAP’
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.