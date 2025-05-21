TELEVISIÓ
Bridgerton per estona
Netflix renova la sèrie creada per Shonda Rhimes per a una cinquena i una sisena temporada. Es confirma que la quarta entrega arribarà a la plataforma el 2026.
Després de mesos de silenci informatiu, Netflix ha anunciat oficialment la renovació de Los Bridgerton per a una cinquena i una sisena temporada. L’anunci s’ha fet públic a través de les xarxes socials, acompanyat d’un primer avanç de la quarta entrega, que s’estrenarà en algun moment de l’any vinent.
Produïda per Shonda Rhimes mitjançant la seva companyia Shondaland, Los Bridgerton té com a objectiu adaptar els vuit llibres escrits per Julia Quinn. Amb aquesta doble renovació, la sèrie es consolida com una de les produccions més longeves de la plataforma d’streaming.
Segons apunten diverses fonts citades per mitjans especialitzats –tot i que sense confirmació oficial–, les temporades cinc i sis podrien estar centrades en els personatges d’Eloise (Claudia Jessie) i Francesca (Hannah Dodd), respectivament.
La ficció, ambientada en l’alta societat londinenca del segle XIX, continuarà explorant els vincles sentimentals i els secrets de la família Bridgerton. En el recent avanç de la quarta temporada, s’entreveu que el focus argumental es dirigirà cap al personatge de Benedict (Luke Thompson), el segon fill de la família, i la seva relació amb Sophie Baek (Yerin Ha). A diferència dels seus germans, Benedict ha estat presentat com un esperit lliure i poc convencional, un perfil que promet aportar una perspectiva diferent de la narrativa de la sèrie.
La nova temporada també desenvoluparà altres històries secundàries. La parella formada per Colin (Luke Newton) i Penelope (Nicola Coughlan) guanyarà pes dins la trama amb l’arribada del primer fill. A més, la matriarca Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) iniciarà una nova etapa vital deixant-se portar pels sentiments que desperta Lord Marcus (Daniel Francis).