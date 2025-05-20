HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Estàs travessant una transició profunda i podries sentir que ets en una etapa de renaixement. El dia d'avui marca l'ingrés d'un cos planetari a un nou signe, on romandrà diverses setmanes. Durant aquesta etapa, estaràs més concentrat en la teva imatge i en la manera com et maneges. Sigues valent i sent orgull de qui ets.
Taure
Avui és un bon dia per deixar el passat enrere. Un cos celestial està ingressant un nou signe, creant una sensació d'optimisme i valentia. Això et prepararà per perdonar i oblidar. Va arribar el moment de caminar endavant i dirigir-se cap a grans aventures. Tingues en compte que has passat per moltes experiències que t'han ensenyat molt.
Bessons
La teva naturalesa orgullosa i majestuosa està a punt de revelar-se, de manera que assegura't de tenir-ho tot al seu lloc abans que s'encenguin els llums. Avui és el dia en què un cos astral ingressa a un nou signe, un gran signe que és summament orgullós i valent. L'aspecte romandrà en aquest signe durant les properes quatre setmanes, encoratjant-te a expressar-te creativament, especialment pel que fa a la teva carrera.
Cranc
En aquest moment, la teva concentració es troba a les teves amistats. Avui marca l'inici d'una travessia astral de cinc setmanes a través d'un nou signe. És aquí on et sentiràs més feliç. Es projecta com un ésser agosarat i valent a qui encanta estar sobre l'escenari. Tu també trobaràs que aquesta energia està més viva a la teva ment, especialment a mesura que estableixes connexions fortes amb els qui t'envolten.
Lleó
Acabes de sortir de la foscor cap a la llum. El teu ànim general i autoestima van en augment i altres persones notaran aquest canvi radical dins teu. El dia d'avui marca un canvi planetari cap a un nou signe, un signe fix al qual li agrada moure's i rugir estrepitosament. Tu també sentiràs una major vitalitat física i confiança, especialment pel que fa a societats.
Verge
Un cicle està per culminar i podries descobrir-te acabant alguns projectes i collint les recompenses del que has sembrat. El dia d'avui marca el començament d'una travessia de quatre setmanes en què el cos astral farà el recorregut anual mitjançant un nou signe. En aquesta etapa podràs descobrir que hi ha una llum més brillant dins teu que t'il·lumina.
Balança
Els cossos astrals fan avui un canvi profund cap a un nou signe. El dia d'avui marca el començament d'una travessia de quatre setmanes durant les quals l'aspecte se sentirà molt feliç expressant-se de manera creativa i oberta. Per a tu, això indica una etapa on les finances tindran més importància i et faràs preguntes serioses sobre els teus recursos i sobre la teva qualitat de vida en general.
Escorpí
El dia d'avui marca el començament d'un canvi astrològic profund en què s'inicia una travessia de diverses setmanes cap a un nou signe. Aquest és el lloc on aquest cos astral se sent més feliç. L'aspecte gaudeix d'estar a l'escenari, escampar-ne l'amor i compartir la llum del sol amb els qui l'envolten.
Sagitari
Avui és el començament d'una travessia de sis setmanes on un cos celestial fa el seu recorregut anual a través d'un nou signe. És una etapa molt bulliciosa i de confiança durant la qual bona part de la teva concentració externa estarà posada a la feina i la rutina. Descobriràs que hi ha una necessitat més gran d'expressar a la nena que viu dins teu.
Capricornio
El dia d'avui marca el començament d'una etapa de quatre setmanes durant la qual podries experimentar una gran necessitat de transformació a la teva vida. L'energia astral encoratjarà l'amor i la diversió mitjançant la creativitat i la connexió amb els altres. Podries descobrir-te analitzant preguntes profundes sobre la teva qualitat de vida.
Aquari
En aquest moment podràs sentir una necessitat més gran de connectar-te amb el diví, gràcies a la poderosa combinació d'energies astrals en joc d'avui. Durant aquest període, et demanaran que brillis amb més intensitat que de costum. Sigues valent, especialment en el terreny filosòfic, religiós i estudis. No dubteu a començar diàlegs sobre aquests temes amb gent del vostre entorn.
Peixos
No és estrany que cridis l'atenció de tothom quan arribes a un lloc. Avui teniu l'oportunitat de brillar. I no només això: brillaràs durant tot el mes! Avui es produeix un canvi als planetes cap a un nou signe. Aquest aspecte orgullós puja a l'escenari i és feliç de ser el conductor. En les properes quatre setmanes, hauries de sentir la llibertat de deixar que la flama dins teu crema amb més brillantor.