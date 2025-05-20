Cancel·lació fulminant
Amazon opta per no renovar la sèrie ‘The Bondsman’. La ficció, protagonitzada per Kevin Bacon i estrenada fa tot just unes setmanes, no hauria assolit l’audiència esperada.
Amazon Prime Video ha cancel·lat oficialment The Bondsman només unes quantes setmanes després del llançament. Aquesta decisió ha deixat els espectadors sense cap resolució per a un tancament de temporada marcat per un final amb suspens que, amb tota probabilitat, mai tindrà continuació.
Estrenada el 3 d’abril passat, la sèrie explica la història de Hub Halloran (Kevin Bacon), un caçador de recompenses fracassat que és ressuscitat pel mateix Diable per capturar dimonis escapats de l’infern. Es tractava d’una comèdia d’acció amb tocs sobrenaturals, que combinava humor negre, fantasia fosca i una estètica pulp amb una narrativa desenfadada. Tot i la seva premissa atractiva, The Bondsman no va aconseguir prou audiència per garantir la seva supervivència.
El projecte comptava amb el suport de Blumhouse Television, productora coneguda per una prolífica trajectòria en gèneres com el terror i el suspens. Kevin Bacon, a més de protagonitzar la sèrie, també hi exercia com a productor executiu. Però ni la seva presència ni el prestigi de Blumhouse han estat suficients per convertir la ficció en un èxit de la plataforma d’streaming.
Segons fonts properes a la producció, els guionistes ja havien traçat un pla narratiu per a futures temporades, en què s’exploraria el passat de Hub, el seu vincle amb el Diable i una possible redempció. Tot això ha quedat en l’aire després de la contundent decisió d’Amazon, que en els darrers mesos ha intensificat la cancel·lació de sèries amb audiències modestes o amb poc marge de creixement, en un context marcat per la reestructuració de la indústria de l’entreteniment audiovisual.
Així, The Bondsman se suma a una llarga llista de sèries que, malgrat el seu potencial narratiu, no han sobreviscut a l’implacable judici dels algoritmes i a la ferotge competència per captar l’atenció de l’audiència.