AGENDA
CURSOS I TALLERS
TALLER DE PRIMERS AUXILIS EN PEDIATRIA
Saber com actuar en els primers mesos de vida amb diferents situacions exposades. Hora: 15.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLETRES
‘CABANE’, D’ABEL QUENTIN
Cabane és la seva tercera novel·la. L’autor vindrà a presentar la seva obra Cabane, publicada per Editions de l’Observatoire, un immens fresc sobre l’ànima humana, la solitud i la por ecològica. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘L’ELECTRIFICACIÓ D’ANDORRA’
Conferència a càrrec de l’historiador i arxiver Lluís Obiols. L’activitat s’inclou dins del cicle Les tardes del Relat, organitzat des del Relat Històric d’Andorra. Hora: 19 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.
EXPOSICONS
‘TOTS O CAP’
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
L’any 2025 se celebraran 20 anys de la creació del Centre d’Art. Repassem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.