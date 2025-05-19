AGENDA
La diversitat cultural i l'esports
CONFERÈNCIES
LA DIVERSITAT CULTURAL I L’ESPORT
Maria del Mar Arango i Posada, psiquiatra especialitzada en psicoteràpia a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, en la seva conferència posarà en relleu com l’esport ajuda en la cohesió en la diversitat cultural, i com aquesta enriqueix el món de l’esport. Hora: 19 h. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.
‘LLAR SEGURA, VIDA SEGURA’
En el marc del cicle de xerrades Cuida la teva salut que està promovent el Ministeri de Salut, nova xerrada dirigida a la gent gran. Hora: 11.30 h. Sala de teatre de La Valireta. Encamp.
EXPOSICONS
‘TOTS O CAP’
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE 2005-2025’
L’any 2025 se celebraran 20 anys de la creació del Centre d’Art. Repassarem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘TRANSITORI’ DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor, d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 6 de juny.