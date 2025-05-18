HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Algunes persones amb qui passes un munt de temps podrien entrar en un debat sobre conceptes espirituals o metafísics. Això podria fer que tu i tots els altres se sentin molt incòmodes. Aquest no és el moment per tractar de mediar. Les dues parts estan massa aferrades als punts de vista. És millor simplement tallar el tema d'arrel i no parlar-ne ara.
Taure
Els desacords i els ànims exaltats podrien obstaculitzar un projecte important. Hi pot haver un detall del pla sobre el qual algunes persones no hi estiguin d'acord. El millor és tractar de refer-ho en lloc de tractar d'atreure tothom fins al punt de vista actual. Tothom està massa tens per escoltar la raó.
Bessons
Les amistats són una part important de la teva vida. A mesura que envelleixis trobaràs que encara ho són més. Avui pots fer més gran el teu cercle d'amics. Potser t'uneixes a un grup amb interessos similars als teus. Potser coneixes algú amb qui sentis una connexió immediata. Sigui el que sigui, aquesta persona o persones enriquiran la teva vida en gran mesura.
Cranc
Avui sents emocions trobades. És possible que gaudeixis de les teves activitats, però sentis que cap no se't dóna prou bé per continuar amb ella. Aprofita qualsevol oportunitat que se't presenti!
Lleó
Avui pots sentir una passió especial i el desig de passar un temps tot sol amb la teva parella. No obstant això, la teva parella pot estar ocupada per altres responsabilitats o no estar-hi d'humor. Això pot ser frustrant, però no t'enfadis. No t'està rebutjant, encara que ho pugui semblar. Arregla una cita per demà. Val més tard que mai!
Verge
Potser esperis que la teva parella et visiti aquesta nit i que no aparegui i ni tan sols es posi en contacte amb tu. Això pot fer que lògicament et preocupis. No facis cap bogeria. Tot sembla indicar que la teva parella està bé. Probablement només es tracta del trànsit. Tal podria aparèixer molt més tard del que s'esperava.
Balança
Algú amb qui necessites posar-te en contacte per obtenir informació no està disponible temporalment. Potser has de tractar de trobar el que necessites en un altre lloc. Això podria ser difícil. Podries anar en cercles quan et refereixin a algú que alhora et remet a la persona amb qui no et pots comunicar. Potser has de posposar aquest problema i treballar en una altra cosa.
Escorpí
Probablement et va millor financerament ara del que t'ha anat fa molt de temps, però encara no has arribat a algunes de les metes monetàries que t'havies establert. Això podria estar a la teva ment avui. Si no tens cura, podries deixar-te endur per la histèria.
Sagitari
Els teus pares o una altra parella propera poden barallar-se i potser esperin que prenguis partit. No ho facis! És millor que t'apartis, deixis que ho resolguin per si mateixos i els recordis que et preocupes per tots dos. El millor que pots fer en aquestes circumstàncies és intentar ajudar a aconseguir un acord, però trobar una situació completament satisfactòria per a tots dos podria ser difícil.
Capricornio
Algú que coneixes bé podria estar dient una cosa mentre la teva intuïció et diu la contrària. A aquesta persona probablement el preocupa una mica enutjós. No pressions per obtenir informació. Sortirà en el moment oportú. Si vols ajudar, emporta't aquesta persona al cinema oa sopar perquè es distregui. Això hauria d'apartar la ment del problema per un temps.
Aquari
Una amistat pot semblar molesta amb tu més no admetre-ho. Si li preguntes que què li passa, tal probablement dirà: "Res". Utilitza la teva intuïció per deduir el que li està molestant i després intenta fer les paus amb ella d'alguna manera. És possible que vulgueu tornar a avaluar la vostra amistat. Pot ser poc comunicativa. El terme de "conegut" es pot adaptar millor que al d'"amistat".
Peixos
Les emocions poden estar a flor de pell amb les energies astrals avui. Els teus amics poden discutir i fins i tot barallar-se. Evita aquestes situacions. El millor és que et concentris a solucionar el problema ia eliminar el motiu de la tensió en lloc de tractar de controlar-la. Tingues paciència.