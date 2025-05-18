CARTELLERA

Destino final: lazos de sangre

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Destino final: lazos de sangre 12.30** 15.45** 18.00** 20.15** 22.30**

Thunderbolts* 12.15 16.00 19.00 22.00

Tras el verano 16.30 18.30 20.30

Tierras perdidas 16.15

Cónclave 18.15

El casoplón 11.45 18.15

El contable 2 19.45 22.15

Until Dawn 20.30

Una película de Minecraft 12.00 15.45 17.45

Amateur 20.15

Un funeral de locos 11.30 16.15

CINEMES GUIU

Destino Final: lazos de sangre 17.00 19.00

Una quinta portuguesa 19.15

Una noche en Zoopolis 18.15

