TELEVISIÓ
Crònica d’un segrest
Movistar Plus+ ha iniciat el rodatge de Por cien millones, una nova minisèrie que recupera un dels episodis més insòlits i desconeguts de la història del futbol espanyol: el segrest d’Enrique Castro Quini, davanter estrella del Barça, l’any 1981. La sèrie, de tres capítols, és una creació de Nacho G. Velilla, director i guionista amb una àmplia trajectòria en la comèdia televisiva i cinematogràfica. El guió ha estat coescrit amb Oriol Capel i aposta per una narració que barreja l’humor, el drama i una mirada crítica als marges socials de l’Espanya de la Transició.
La trama gira al voltant de tres mecànics de Saragossa –Alfonso, Jorge i Gabi– que, en plena crisi personal i econòmica, decideixen dur a terme un pla desesperat: segrestar un dels jugadors de futbol més famosos del moment i demanar un rescat de cent milions de pessetes. L’objectiu és senzill, però la seva execució els aboca a una sèrie de despropòsits, contradiccions i dilemes morals. Més enllà del fet criminal, la sèrie posa el focus en el perfil humà dels protagonistes, retratant-los com a perdedors entranyables.
Lluny del to fosc habitual en les sèries de crims reals, Por cien millones opta per la comèdia de caràcter social que s’apropa als personatges amb tendresa i ironia. El creador de la sèrie ha declarat que l’objectiu no és tant reconstruir el segrest en clau de thriller com explicar una història de persones normals empeses a prendre una decisió extraordinària. Aquest enfocament atorga a la ficció un to original, entre el costumisme i la sàtira, amb un rerefons que qüestiona la precarietat, la pressió econòmica i la fascinació per la fama.
El repartiment està encapçalat per Raúl Arévalo, Vito Sanz i Gabriel Guevara, que interpreten els tres segrestadors, mentre que Agustín Otón dona vida al carismàtic Quini. Està previst que la producció s’estreni durant aquest mateix any.