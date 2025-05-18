AGENDA
Companyia Lapso Produccions-AD Libitum
PREMIS
CLOENDA I ENTREGA DE PREMIS
Un dels moments més esperats en cada edició del Festival Ull Nu. Els jurats han deliberat i els nervis estan a flor de pell. Han estat dies intensos de projeccions, emocions, trobades, diversió... però ara toca saber qui són els afortunats que s’enduran els premis d’aquesta 12a edició. Hora: 12 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
COMPANYIA LAPSO PRODUCCIONS - AD LIBITUM
La humanitat gaudeix de la música des de temps ancestrals mentre formula preguntes sense resposta. Espectacle en col·laboració amb el Festival Classicand. Hora: 17 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
JOC DE MUSEÒLEG
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, a més a més d’oferir entrada gratuïta als visitants, hem preparat un taller per a tota la família, per apropar la nostra professió a la ciutadania. Hora: 11 h. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta. Andorra la Vella.
MÚSICA
MUSICAL
El Cor de Rock oferirà un musical. Estigueu atents, perquè hi haurà sorpreses! El grup estarà acompanyat d’uns artistes molt especials! Hora: 17 h. Sala de festes. Encamp.
MUSEUS
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Jornada de portes obertes dels museus i l’església de Sant Climent de Pal. Hora: de 10 a 14 h. Pal. La Massana.
VISITA GUIADA
Visita guiada a les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Hora: 12 h. Espai Columba. Andorra la Vella.
JOCS D’ART ROMÀNIC
Jocs d’art romànic per a infants a la plaça de l’Espai Columna. Hora: d’11 a 13 h. Espai Columba. Andorra la Vella.
VIU EL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Gaudeix del Dia Internacional dels Museus amb l’entrada gratuïta al Museu Carmen Thyssen. Hora: de 10 a 14 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.