HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Aquest serà un dia emocionant. Certament serà un dia ocupat. Estàs d'humor per fer alguna cosa diferent, ja que el teu sentit de l'aventura és més gran. Per què no convides alguns amics a sortir amb tu aquesta tarda? Podrien anar a veure una pel·lícula oa fer una passejada pel parc. Tens seguretat quant a gaudir del canvi de ritme.
Taure
Mantingues el teu sentit comú. Podries rebre alguna informació important. Pot ser una bona inversió o un gran consell sobre el mercat de valors. Tot i que sembla que les teves finances estan a punt de millorar de manera notable, no et precipitis. Les presses són males conselleres!
Bessons
Sovint actues com si el món fos estàtic i res no canviés mai? De vegades pots pensar que la humanitat i el món són d'una certa manera i per tant ho seràs tu també. Alguna vegada has sentit a parlar de l'evolució? La raça humana està en constant evolució, igual que el món. Mira al teu voltant!
Cranc
Avui deixa que les teves emocions es barregin amb els teus pensaments. De què serveix dir-te a tu mateix o mateixa que t'ha d'agradar alguna cosa si realment no ho pots suportar? De què serveixen els grans principis si el teu cor no hi és?
Lleó
Avui et pots sentir amb ganes de visitar el teu passat. La meitat de tu sent nostàlgia pels “bons vells temps”. L'altra meitat viu pel futur i no té por de projectar-se cap a allò desconegut. Tot i que això sona una mica contradictori, ambdós costats de tu ajuden que el món avanci. Pensa en això avui.
Verge
Dedica't als temes que t'interessin. Sense importar com sigui d'esotèric o estrany, dóna't el luxe de dedicar-te a un interès que es podria convertir en una passió. És possible que els vostres estudis us portin a unir-vos a un grup de persones d'idees afins. Algunes poden convertir-se en amistats de per vida.
Balança
Contesta al telèfon i obre el correu d'avui, ja que et podria arribar diners d'una font inesperada. Aquest podria ser un cop real de sort que canviï la vida del tot. Amb aquests diners pots començar un negoci o donar-li a la teva família avantatges que mai vas somiar que podries permetre't. Est està destinat a ser un gran dia.
Escorpí
Espera rebre una notícia fabulosa avui. Finalment obtindràs el que et mereixes. Pot ser una promoció, augment, un estimulant nou projecte o alguna combinació daixò. També podries rebre bones notícies al departament del romanç. Certament t'has esforçat, fins i tot massa. Ara rebràs la recompensa.
Sagitari
És hora de posar al dia les teves habilitats informàtiques. La tecnologia cada vegada serà més important, així que serà millor que l'acceptis en comptes de resistir-t'hi. La teva ment està ansiosa per absorbir nova informació. Això vol dir que pots aprendre sobre els aspectes més intricats de la tecnologia informàtica.
Capricornio
La teva vida a casa avui pot estar plena de sorpreses. Podries rebre visites inesperades i podria haver convidats que surten o entren o obrers que arriben per fer reparacions. Encara que sigui una mica caòtic, també és emocionant tenir molta gent a casa teva. El fet que sigui un dia agitat no vol dir que no sigui gratificant i divertit.
Aquari
Avui podries rebre una notícia interessant. Podeu venir en forma d'una trucada o correu electrònic i serà d'algú proper a tu. Qualsevol que sigui la notícia, pot resultar estimulant per a tu i hauràs de fer unes quantes tasques i potser fins i tot un ràpid projecte. Estàs feliç, tens energia i sens dubte estaràs a l'alçada del que ve!
Peixos
Algunes bones notícies al front financer podrien obrir-te avui tot un món de possibilitats. Potser decidiràs gastar una mica de diners arreglant casa teva. O potser aquest és el matalàs financer que necessites per començar el teu negoci.