TELEVISIÒ
La nova caçavampirs
La jove actriu Ryan Kiera Armstrong, de 15 anys, ha estat seleccionada per protagonitzar la seqüela de ‘Buffy Cazavampiros’ que prepara la plataforma Hulu.
Ja ho vam avançar en aquesta mateixa secció fa unes setmanes: la llegendària sèrie de culte Buffy Cazavampiros prepara el seu retorn amb un nou projecte que combinarà elements de seqüela i reinvenció. Ara, s’ha conegut que la jove actriu nord-americana Ryan Kiera Armstrong, de 15 anys, ha estat escollida per interpretar la nova caçadora en aquesta producció que desenvolupa la plataforma Hulu, propietat de Disney.
Armstrong, coneguda per les seves aparicions a Firestarter i Star Wars: Skeleton Crew, va rebre la notícia que havia estat seleccionada en un emotiu vídeo compartit per Sarah Michelle Gellar, l’actriu de la sèrie original. En aquesta gravació, Gellar li proposa ser la seva “escollida”, un gest que simbolitza el pas del relleu dins de l’univers de la ficció.
De fet, Sarah Michelle Gellar no tan sols farà aparicions recurrents en el nou projecte, sinó que també exercirà com a productora executiva. La direcció de l’episodi pilot anirà a càrrec de Chloé Zhao, guanyadora de l’Oscar per Nomadland i també realitzadora del popular film de superherois Eternals, mentre que les germanes Nora i Lilla Zuckerman, conegudes per la seva tasca a Poker Face, exerciran com a showrunners. El creador de la sèrie matriu, Joss Whedon, no està involucrat en aquesta nova etapa, després de rebre diverses acusacions de conducta inadequada.
La sèrie, encara sense títol oficial, ens situa dues dècades després dels fets de Buffy Cazavampiros i introdueix una nova caçadora anomenada Nova, que prové d’una família monoparental. La trama buscarà connectar amb una nova generació d’espectadors, mantenint l’essència de l’original però adaptant-se als temps actuals.