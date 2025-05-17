AGENDA
ACTIVITATS INFANTILS
CREA EL TEU PROTAGONISTA DE PEL·LÍCULA
En aquest espai creatiu, obert a nens i nenes de totes les edats, ens endinsarem en el fascinant procés de donar vida a un personatge carismàtic, amb prou força i identitat per protagonitzar la seva pròpia pel·lícula. Amb Víctor Palmerín, il·lustrador i animador. Hora: de 10 a 14 h. Plaça Rebés. Andorra la Vella.
‘UNA MALETA DE CONTES: SET RATOLINCS CECS’
Set ratolins cecs viuen prop d’una llacuna. Un bon dia troben una cosa gran i estranya que no saben què pot ser. Cadascun d’ells sortirà a investigar. Hora: 12 h. Plaça Rebés. Andorra la Vella.
CINEMA
‘ERNEST & CELESTINA, CONTES DE PRIMAVERA’
Arriba la primavera i, amb ella, el bon temps, el sol i el vent de Charabia, terra natal de l’Ernest, que anuncia el canvi d’estació. Per celebrar la seva arribada, la Celestina i les seves amigues les ratetes preparen deliciosos pastissos. Hora: 11 h. Plaça Rebés. Andorra la Vella.
CURMETRATGES A CONCURS BLOC 3
Projecció dels curtmetratges a concurs de la 12a edició del Festival Ull Nu. Hora: 16 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
MÚSICA
MARTA KNIGHT
Cada petit pas que ha fet Marta Knight ha suposat un salt gegant en la seva carrera. Al·lèrgica a quedar-se immòbil o a fer el que s’espera d’ella, la barcelonina ha anat consolidant un estil propi que sona contemporani i clàssic alhora, és a dir, atemporal. Hora: 21 h. Plaça Rebés. Andorra la Vella.
HECTOR+B2B MALISIMA DJ SET
Un final de festa indescriptible i inclassificable… una sessió a quatre mans que proposa un viatge des de clàssics rancis, horteres i oblidats fins als sons més macarres i actuals. Hora: 22.30 h. Plaça Rebés. Andorra la Vella.
LLETRES
‘ANDORRA: PATRIMONI LITERARI I GEOGRAFIA’
Jornada acadèmica dedicada a l’estudi i divulgació de la literatura, la geografia i el patrimoni cultural andorrans. Hora: de 9.30 a 17 h. Biblioteca Nacional d’Andorra. Encamp.