TELEVISIÓ
Torna HBO Max
Warner Bros Discovery opta per recuperar l’anterior denominació de la plataforma d’‘streaming’ per reivindicar la marca com a símbol de qualitat.
Warner Bros Discovery va anunciar ahir que la seva plataforma d’streaming, actualment coneguda com a Max, tornarà a dir-se HBO Max a partir d’aquest l’estiu. El canvi reverteix la decisió presa l’any 2023, quan es va eliminar HBO del nom després de la fusió amb Discovery+, amb l’objectiu de reflectir una oferta de continguts més àmplia.
L’empresa va explicar que la marca HBO continua sent un referent de qualitat i prestigi en la indústria de l’entreteniment, i que la seva exclusió va generar confusió entre els usuaris sobre la identitat del servei. En recuperar el nom d’HBO Max, Warner Bros Discovery vol reforçar el seu compromís amb continguts prèmium i una proposta clara per al consumidor. “El creixement potent que hem vist en el nostre servei d’streaming es basa en la qualitat de la programació. Avui tornem a portar HBO, la marca que representa la màxima qualitat en el mitjà, per accelerar encara més aquest creixement en els pròxims anys”, va assenyalar David Zaslav, president i director executiu de Warner Bros, durant l’esdeveniment Upfront de l’empresa.
Durant aquesta presentació de la nova programació per al 2026, Zaslav va destacar que el negoci de l’streaming té “un impuls increïble”, i que Max ha tingut una rendibilitat de gairebé 3.000 milions de dòlars en només dos anys, escalant globalment amb 22 milions de subscriptors més durant l’any passat. La previsió és arribar a més de 150 milions d’abonats a final del 2026.
Aquest creixement, segons els seus executius, s’atribueix a la “feina intensa”, la inversió i el reenfocament de l’estratègia en la programació. “Ni un sol consumidor demana una major quantitat de continguts, sinó millors continguts. Mentre altres serveis cobreixen les necessitats bàsiques amb volum, Warner Bros. Discovery s’ha distingit per la qualitat i les històries singulars. Volem impulsar encara més el servei i amplificar la singularitat que els abonats poden esperar de l’oferta”, va ressaltar el director.
Aquesta és la quarta vegada en una dècada que la plataforma canvia de nom: HBO Go (2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020) i Max (2023). Aquesta darrera denominació, pel que sembla, no ha acabat de calar entre el públic, raó per la qual es recupera l’anterior.