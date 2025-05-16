HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui algú et podria preguntar què és el que estàs pensant. Sovint penses en coses que els són inaccessibles als altres. Avui et submergiràs dins teu en la teva recerca de respostes a preguntes espirituals o als secrets de la vida. Simplement digues-li a aquesta persona que estàs tractant de descansar, ja que de totes maneres probablement no va a entendre el que estàs pensant.
Taure
T'encanta tenir discussions molt serioses sobre temes importants fins ben entrada la nit. Reconstrueixes el món de la manera que t'agradaria veure'l amb els teus amics. Però ara comences a badallar al voltant de les deu i ets al llit en una hora. Això serà igual avui. Sents cansament o necessites estar tot sol per pensar en certes coses?
Bessons
Avui finalment sabràs què se sent a càrrec de les coses. Fins i tot sentiràs que has nascut per fer-ho. En qualsevol cas, coordinaràs el dia meravellosament. Sereu el director d'una orquestra completa. Seràs qui digui a les persones que t'envolten el que han de fer durant tot el dia. No és divertit sentir aquest poder personal?
Cranc
A diferència d'altres ocasions, avui mostraràs els teus veritables sentiments. Fins i tot encara que els ocults encara hi són, molt dins teu. Pots pensar que mostrar els teus sentiments és un signe de debilitat, però avui mostraràs al món que el teu cor no és de pedra, i et deixaràs portar.
Lleó
El teu comportament és a punt de millorar la teva vida amorosa. Ja no et preocupa el teu cos. Ja no et deixes distreure per ell en els moments apassionats. Et centraràs en i gaudir de l'aquí i ara, i no us perdreu en els vostres pensaments com de costum. Ets una nova persona a punt d'experimentar els plaers de la vida.
Verge
Ets sensible al món que t'envolta. És com si estiguessis pensant amb el cor. És possible que siguis més impressionable i et deixis portar per la subjectivitat quan les teves emocions neutralitzen el millor de tu en les relacions. Si havies esperat amagar alguna cosa a algú, no funcionarà. Fins i tot si no dius res, ho portes escrit a la cara.
Balança
Si haguessis de fer un examen avui i haguessis de triar entre la poesia i la física, no ho dubtaries. Poesia. Avui, tot té a veure amb la interpretació, no amb l'anàlisi. Un canvi a l'atmosfera els propers dies afectarà el teu pensament. Has d'esperar una mica de confusió en el teu contacte amb les persones més properes a tu.
Escorpí
Tens talent per escriure? Sembla que tens una manera precisa i clara d'expressar-te. I és possible utilitzar aquest do teu a la teva carrera. Avui és possible que vulguis fer-lo servir per expressar els teus sentiments cap a algú. Si escriviu a un membre de la família o redacteu una carta d'amor, tindreu una inspiració especial.
Sagitari
Tens un agradable dia per endavant. La gent pot estar una mica menys alegre, però estarà totalment pendent de les relacions. És així com t'agrada! Tot està a favor teu perquè expressis els teus sentiments a algú proper. Fes-ho ara! Aquesta atmosfera només durarà uns dies.
Capricornio
Avui cal esperar sentir la calor del teu contacte amb altres persones. Les teves relacions tindran una cosa especialment tendra i afectuosa. És com si de cop la gent fos molt més atenta i sensible. L'Univers és com una família gran i feliç. Podeu confiar en altres persones. No tingueu por de parlar sobre els vostres sentiments més íntims amb una de les vostres amistats.
Aquari
Avui no patiràs cap decepció. En els propers dies posaràs de banda la teva analítica manera de pensar i deixar que els teus sentiments et guiïn. Els prestaràs atenció a les persones que estimes. Si algú necessita la teva ajuda, pot comptar amb tu per anar al rescat. Els donaràs un sermó sobre el que han fet malament!
Peixos
Avui és un dia molt bo per a la creativitat, especialment la que mostra el teu especial estil. Ets una persona productiva tot i que allò que has estat creant sigui només un reflex de l'última moda. Aquest és un dels teus inconvenients, ja que t'impedeix ser fidel al teu estil únic. Avui has d'utilitzar els teus sentiments per inspirar-te.