AGENDA
CINEMA
CURTMETRATGES A CONCURS BLOC 2 - ‘FER MEMÒRIA’
Projecció dels curtmetratges a concurs de la 12a edició del Festival Ull Nu. Hora: 20 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
MÚSICA
ONCA ULL NU-CLÀSSICAND
Un espectacle de l’ONCA en col·laboració amb el Festival Ull-Nu que combina música i projeccions per oferir un recorregut visual i sonor per la història del país en un entorn màgic. Hora: 21.30 h. Plaça del Consell. Andorra la Vella.
PERARNAU IV DJ SET FEAT DRAMA AV/SET
Perarnau IV és el projecte de música electrònica del productor, DJ i compositor Martí Perarnau IV. Per a aquesta sessió està acompanyat per Drama, el projecte electrònic de Zahara, que és la visualista encarregada de manipular i processar vídeos en directe. Hora: 22.30 h. Plaça Rebés. Andorra la Vella.
VISITES
VISITA GUIADA A L’ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT
Quarta edició de les Jonades d’art romànic. Visita guiada a l’esglèsia de Sant Climent de Pal. Hora: 19. Església de Sant Climent. Pal. La Massana.
CURSOS I TALLERS
TALLER DE BARRES D’ACCESS I IMPLANTS DISTRACTORS
Eines que ajuden a eliminar pensaments repetitius, judicis i emocions que ens bloquegen. Amb Anna Guerrero. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TERÀPIA QUÀNTICA GRUPAL
Explora la teva energia. Connecta amb el teu cos, ànima per harmonitzar freqüència i aconseguir equilibri. Amb Jess de @Siga_andorra. Hora: 19.50 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLETRES
‘ADOLESCÈNCIES DEL SEGLE XXI. DEL FRENESÍ AL VERTIGEN, ACOMPANYAR-LOS?’
Presentació del llibre de José Ramón Ubieto, psicòleg clínic, psicoanalista. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.