TELEVISIÓ
‘The Bear’ no descansa
La quarta temporada de The Bear ja té data d’estrena i arriba carregada d’expectatives. La producció creada per Christopher Storer tornarà a les pantalles el 25 de juny vinent als Estats Units, a través de la plataforma Hulu, i l’endemà a escala internacional a Disney+. La nova entrega constarà de deu episodis, que es publicaran de manera simultània, mantenint el model de llançament que ja s’ha fet habitual en temporades prèvies.
La nova entrega abordarà les conseqüències de la crítica publicada pel Chicago Tribune, que qüestionava el nivell del restaurant i deixava en suspens el futur del projecte liderat per Carmen, Carmy, Berzatto. Aquesta crítica es presenta com el detonant que posa en risc l’estabilitat de l’equip, just en ple procés de consolidació del seu model gastronòmic. El restaurant, que ha passat de ser una sandvitxeria familiar a un espai d’alta cuina, es veurà sotmès a una nova prova de resistència, aquesta vegada més relacionada amb la pressió externa i amb la reputació pública que no pas amb les dinàmiques internes.
Tot i això, els conflictes personals continuaran sent un dels eixos centrals. El protagonista (Jeremy Allen White) s’enfronta no tan sols als desafiaments propis del càrrec, sinó també a la seva rigidesa i a l’autoexigència. Sydney (Ayo Edebiri), la seva sòcia, es troba davant de la possibilitat de fer un salt professional fora de l’establiment, mentre que Richie (Ebon Moss-Bachrach) cerca redefinir el seu rol dins l’equip.
La quarta temporada es va començar a rodar en paral·lel amb la tercera, tot i que no es va poder completar per manca de guions tancats. El rodatge es va reprendre a principi d’any a diversos indrets de Chicago.
El repartiment es manté fidel als orígens. A més dels protagonistes ja citats, tornen Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott i Matty Matheson. També destaca la reaparició de Jamie Lee Curtis, que interpreta Donna Berzatto, la mare de Carmy, en un paper que ha esdevingut central en l’exploració emocional del personatge principal. Es preveu que aquesta nova temporada aprofundeixi encara més en la seva història familiar i les ferides no tancades que arrosseguen.
Tot i que no hi ha confirmació oficial sobre si aquesta serà l’última temporada, alguns indicis apunten un possible tancament. Els compromisos professionals creixents de diversos membres del repartiment podrien condicionar la continuïtat del projecte. Així i tot, els productors no descarten mantenir obertes les opcions, sempre que es garanteixi la qualitat narrativa i la coherència de l’univers que han construït.