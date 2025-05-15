HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Hi pot haver un aspecte del teu caràcter que ignores. Sempre has de ser qui controla la relació. Seria convenient canviar això. La configuració planetària et pot ajudar a fer això ara. La gent serà molt més receptiva als teus encants naturals si pots canviar la teva actitud controladora!
Taure
No deixis que les teves emocions neutralitzin el millor de tu avui. Si te'n pots aprofitar, tindràs la força vital de deu persones. Pots ser invencible. Pots fer el que et ve de gust fer i ningú no pot aturar-te. Si comparteixes aquesta energia amb els altres, pot ser que al final se sentin com tu, com mai a la teva vida.
Bessons
Una tasca o objectiu específic podria portar-te a fer un munt de trucades, escriure un munt de cartes o utilitzar molt el cotxe. Sents una determinació especial. Tindràs èxit en aquesta o qualsevol altra cosa que facis avui. Les converses seran productives i podrien impulsar-te a nous projectes.
Cranc
Si heu estat pensant en treballar fora de casa vostra, aquest és el moment de posar els vostres plans en acció. Qualsevol cosa pel que fa als diners o la llar podria tenir èxit ara. Tot indica que la teva feina dura i determinació portaran els resultats que desitges. Un visitant gran pot visitar-te, potser amb consells o idees que voldràs tenir en compte.
Lleó
Tot i que de tant en tant vols passar un dia sencer tot sol, aquest no és el moment. Tens un munt de metes específiques en ment de les que desitges ocupar-te avui, potser relacionades amb l'escriptura o la parla. No hi ha cap raó per endarrerir-lo. Aquest és un bon moment per començar gairebé qualsevol tipus de projecte.
Verge
Tindràs una gran quantitat d'energia les properes setmanes. La teva energia augmentarà, gràcies als trànsits planetaris imperants. Prosperes en els teus desitjos romàntics i creativitat. Has de tractar de mantenir el control de les situacions. No deixis que les emocions de ningú no es facin càrrec de la teva vida.
Balança
Ets una persona sensual. Tens una força emocional molt forta. Avui aquesta energia augmentarà i expressarà amb força. Les persones que et trobis se sorprendran pel teu poder. Podries fàcilment seduir tothom. Tracta de mantenir aquesta energia sota control.
Escorpí
T'encanta conèixer gent nova i parlar amb ella, però poques vegades t'involucres personalment. Mantens certa distància entre tu i la persona amb què parles. Avui et preguntaràs si t'estàs perdent experiències interessants en controlar les emocions amb tanta força, o si les defenses són altes per una bona raó.
Sagitari
És probable que la teva ment se senti una mica perduda avui. Hauràs de prendre una decisió en un futur proper, i la teva vida es veurà molt afectada per aquesta. Hauries d'escoltar els teus desitjos? Haurien d'estar en control de la teva vida? O has de tractar de controlar els teus sentiments i agafar la ruta més pràctica? És una cosa en què pensar.
Capricornio
Avui canviaràs el teu enfocament pel que fa a les relacions. En el passat, es basava en els sentiments, però ara decidiràs que has de ser més racional. Pots sentir que aquest canvi d'actitud sobtat podria restar valor a la teva felicitat, però també podria donar lloc a relacions més estables i llargues.
Aquari
Has decidit deixar-te emportar. T'has cansat de ser una persona que ho controla perfectament. No vols frenar els teus impulsos més! Alguna cosa a l'aire és diferent. Pots expressar lliurement les teves necessitats. Parla amb la teva parella sobre els teus desitjos. La teva relació només es pot beneficiar del teu estat mental actual.
Peixos
Els aspectes planetaris actuals podrien canviar el teu enfocament pel que fa a la vida. Gairebé compulsivament, hauràs d'aprofundir les relacions amb la gent que has conegut recentment. Probablement sentiràs atracció cap a una d'aquestes persones però vés amb compte, ja que aquesta persona pot no sentir el mateix per tu.