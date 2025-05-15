AGENDA
CONFERÈNCIES
‘ELS SECRETS DEL ROMÀNIC ANDORRÀ’
Xerrada a càrrec de María José Campoy Martos, llicenciada en història de l’art. Quarta edició de les Jornades d’art romànic. Hora: 19 h. Església de Santa Coloma. Andorra la Vella.
‘NEUROMARKETING: DEIXA DE PERDRE DINERS’
Descobreix com la tecnologia i la ciència poden optimitzar, millorar i maximitzar els teus resultats. Amb André de Be Brain. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘EL PORNO COM A ARMA: DESIG I DISSIDÈNCIA A L’AUDIOVISUAL’
Una taula rodona per mirar la sexualitat des d’una òptica feminista, queer i activista, i entendre com l’art pot ser un espai de resistència, provocació i transformació. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
CINEMA
‘L’EDAT IMMINENT’ + Q&A AMB MIQUEL MAS I LAURA SERRA
La vida d’en Bruno (18) es veu cada vegada més limitada per la creixent dependència de la seva àvia Nati (86). El jove fa malabars per compaginar la cura de la seva àvia, la feina i el temps amb els amics. L’edat imminent és una pel·lícula del Col·lectiu Vigília. Hora: 15 hores. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
MÚSICA
‘INDUSTR-IA-LITZACIÓ’
Presentació de la instal·lació audiovisual amb IA, música electrònica i art generatiu. Amb Fabi Baños i Likantropika en directe. Hora: 19 h. Bici Lab Andorra - Museu de la Bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.
EXPOSICONS
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
L’exposició vol traslladar aquesta manera de veure el món, aquest prisma que abraça tots els aspectes de la vida, a través de l’òptica fotogràfica. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto.