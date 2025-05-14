TELEVISIÓ
El retorn de ‘Lupin’
Netflix anuncia l’inici del rodatge de la quarta temporada de la sèrie protagonitzada per Omar Sy, que portarà més suspens i noves aventures del carismàtic Assane Diop.
Els fans del carismàtic lladre de guant blanc Arsène Lupin estan d’enhorabona: Netflix ha confirmat oficialment l’inici del rodatge de la quarta temporada de Lupin, la reeixida sèrie francesa protagonitzada per Omar Sy. La producció ja ha arrencat a París, ciutat que, un cop més, es convertirà en l’escenari principal de les aventures d’aquest icònic personatge reinventat amb un estil contemporani.
La confirmació ha arribat a través de les xarxes socials de la plataforma d’streaming, que ha compartit un breu teaser en què es pot veure Omar Sy al set de rodatge, amb un missatge que ha encès les expectatives del públic: “Preparadíssims per retrobar-nos amb el mestre dels lladres. La quarta temporada de Lupin ja està en fase de producció.” El vídeo finalitza amb una mirada directa a càmera del protagonista i la frase: “He tornat.”
Des del seu debut el 2021, la sèrie s’ha posicionat com un dels majors fenòmens internacionals de Netflix, captivant audiències de tot el món gràcies a una combinació d’intriga, acció trepidant i elegància narrativa. Lupin ha sabut reinterpretar les llegendàries aventures d’Arsène Lupin –creades per Maurice Leblanc a principi del segle XX– amb una mirada fresca i adaptada a l’actualitat, centrant-se en aquest cas en la figura d’Assane Diop, un home que utilitza la intel·ligència, el carisma i el llegat literari del personatge per venjar una injustícia familiar.
La quarta temporada, que està previst que s’estreni a final d’any, promet portar als espectadors “més suspens que mai”, amb nous enigmes, girs inesperats i una trama que continuarà explorant les tensions entre la identitat personal, la lleialtat i la justícia. Acompanyant Omar Sy, el repartiment principal estarà format per Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine i Laïka Blanc-Francard, noms ja coneguts pels seguidors de la sèrie.