AGENDA
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL BÀTXELOR EN INFERMERIA
Sessió informativa per fer conèixer el bàtxelor en infermeria entre els futurs estudiants i les famílies. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.
CURSOS I TALLERS
‘CREA EL TEU QUADERN DE BENESTAR’
Aquest taller és una proposta per a joves de 12 a 17 anys en què treballarem amb colors, textures i materials per connectar amb les emocions i construir el teu quadern de recursos de benestar. Hora: 19.30 h. Espai Jove. Encamp.
‘COM PUBLICAR EL TEU LLIBRE EN 3 PASSOS I 3 MESOS’
En aquest taller gratuït, Beatriz Martín i Carlos Ávila mostraran una ruta clara, simple i pràctica per fer realitat un projecte literari en només tres mesos i tres passos. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLETRES
‘ROSSINYOL QUE VAS A FRANÇA: MEMÒRIES D’UNA FILLA DE L’EXILI’
Antònia Pallach presenta llibre. Acte moderat per Pau Chica, historiador. Hora: 18 h. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella.
‘TARDES AL BELLAMAR’, DE RAFAEL VALLBONA
Presentació de la novel·la que relata la transformació social d’un país des dels anys seixanta fins ara a través de la història d’una escola de poble. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.
CINEMA
‘HORS D’HALEINE’
Quan l’Emma ha d’abandonar la seva vida perfecta per anar a un refugi de dones, la seva improbable amistat amb un variat grup de dones les empeny a totes a lluitar per a recuperar el seu poder. Hora: 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘ANTÀRTIDA: UN MÓN D’ESPERANÇA’
Es compleixen 200 anys del descobriment de l’Antàrtida, la conferència serà un recorregut per les expedicions que es van anar acostant al continent blanc. A càrrec de Javier Cacho. Hora: 19.30 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.