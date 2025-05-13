AGENDA
'Tranistori' de Joan Xandri
LA PROPOSTA DEL DIA
'TRANSITORI' DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
EN LÍNIA
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL MÀSTER EN aNALÍTICA DE DADES
La Universitat d’Andorra ha programat una sessió informativa en format virtual per fer conèixer el màster en analítica de dades entre els futurs estudiants i les seves famílies. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘JO SOC LA VIDA’, DE CHIQUIS NOVIS
Exposició fotogràfica per transmetre a la ciutadania les noves opcions teràpeutiques per combatre el càncer. Exposició de Chiquis Novis. Vestíbul del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria. Fins al 16 de maig.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat ja és una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘CAEE 2005-2025’
Per celebrar els 20 anys de la creació del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) repassarem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
L’Espai Galobardes acull l’exposició Dibuixos amb tinta i canya, amb una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. Museu dela Moto. Fins al 31 de desembre.
'TOTS O CAP'
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.