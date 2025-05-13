HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les cartes i trucades relacionades amb els teus objectius a llarg termini, o els d'un grup a què pertanys, poden ocupar molt del teu temps. És possible que hagis de bregar amb paperassa en algun moment, i potser no entenguis algunes coses. Demana ajuda si la necessites. És possible que no t'hagis familiaritzat amb el material, i els assumptes involucrats siguin massa importants per córrer el risc d'equivocar-te.
Taure
Pots estar prenent un enfocament molt calmat quan es tracta damor i romanç. Aquesta no és necessàriament una mala cosa. Aquest tipus d'actitud t'afavoreix de fet. En anar amb el corrent i esperar que un altre faci el primer pas, pots passar més temps dedicant-te a les teves coses en comptes de fer servir la teva energia cap a fora, cap als altres.
Bessons
Per fi podria arribar-te el reconeixement pel treball dur i els objectius aconseguits. Et sents molt bé per això. La teva confiança personal i la teva força mental són grans. Rebràs un munt de cartes o trucades, algunes des de molt lluny. No et sorprenguis si et passes la majoria del dia parlant.
Cranc
La informació sobre psicologia, en particular sobre els somnis, podria capturar la teva imaginació. Podries decidir recopilar tanta informació com sigui possible. El costat fosc de la personalitat pot resultar especialment atractiu.
Lleó
Els viatges curts i les llargues converses amb aquesta persona especial són a l'agenda d'avui. Pots decidir anar al camp, potser per visitar pintoresques botigues i restaurants rústics. Aquesta nit pots rebre una trucada confusa d'algú conegut. Aquesta persona semblarà no estar dient res però esperarà algun tipus d'opinió de la teva part. No tingueu por de demanar-li una explicació!
Verge
Una gran quantitat de paperassa que necessites completar podria provocar nervis i estrès. Pots experimentar alguns mals de cap. No sacrifiquis el teu benestar per això. No perdràs la concentració si has de posposar algunes feines fins demà. Les trucades o visitants també et poden posar de nervis. Apaga el telèfon i digues-li a la gent que et visiti més tard. Ho entendran.
Balança
Les idees que llegeixes podrien inspirar-te a desenvolupar les teves pròpies. És possible que vulgueu anotar-les o compartir-les amb altres persones. Algunes de les idees que exploris podrien no ser clares, d'alguna manera, però podràs gaudir d'aprofundir-hi. El costat fosc de la vida també pot tenir una fascinació especial per a tu.
Escorpí
La presència de nens a casa teva podria despertar els teus instints de criança. És possible que vulguis llegir amb ells o que els expliquis històries. Estigues lluny de qualsevol conte de fades particularment espantós. L'ambient pot ser una mica trist, i allò macabre poden tenir un efecte molt poderós sobre ells i sobre tu. A la nit, planeja una vetllada privada i íntima amb la teva parella.
Sagitari
Els diaris et poden proporcionar informació sobre esdeveniments estranys que capturin la teva imaginació. És possible que vulgueu aprendre més sobre històries i esdeveniments similars. La teva ment és prou aguda per captar-ho tot, però encara hi haurà elements ocults que facin que sigui molt més fascinant. La ment humana i el seu costat fosc poden ser especialment interessants per a tu avui.
Capricornio
Un sentit d'ambició et podria fer desenvolupar les teves habilitats d'escriptura avui. Això podria significar aprendre sobre escriptura tècnica o creativa. De qualsevol manera, si hi has estat pensant, aquest és un excel·lent moment per fer un curs o llançar-te i fer-ho. Els llibres sobre el tema, així com les converses amb els experts en la matèria, et podrien ajudar.
Aquari
Una carta o una altra comunicació serveix avui com una mena de crida d'atenció. Un objectiu a llarg termini per fi serà aconseguit. La teva ambició ha de prendre una nova dimensió i possiblement tingui a veure amb una segona cursa, ja sigui com a complement o en lloc de la que tens. Potser no tinguis seguretat quant a quina direcció prendre, però val la pena perseguir-ho.
Peixos
Avui podeu rebre una trucada o una carta d'algú a qui coneixeu i que està malalt i confinat a l'hospital oa casa. Pots decidir visitar aquesta persona. Potser no el coneguis gaire bé, però els teus instints humanitaris s'han despertat. Ocupa't dels negocis que necessitin ser manejats i després vés-te a veure'l i pujar-li els ànims. Et sentiràs millor gràcies a això.