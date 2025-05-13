TELEVISIÓ
Eurovisió, tot a punt
Basilea acull a partir d’avui la 69a edició del festival de la cançó. Un total de 31 països es disputaran en les dues semifinals el pas a la gran final de dissabte.
L’escenari del St. Jakobshalle de Basilea (Suïssa) ja ho té tot a punt per acollir la 69a edició del Festival d’Eurovisió, que arrenca avui a les nou del vespre amb la primera semifinal. 31 països buscaran la classificació per a la gran final de dissabte, dels quals en passaran 20.
Tot i que els països que conformen l’anomenat Big Five (França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i Espanya), juntament amb l’amfitrió (Suïssa), no participen en les rondes eliminatòries i passen directament a la final, sí que intervenen en les votacions. Així, Espanya, Itàlia i Suïssa votaran a la primera semifinal, mentre que França, Alemanya i el Regne Unit ho faran a la segona.
Avui, les mestres de cerimònies seran la presentadora Hazel Brugger i la cantant Sandra Studer, qui va representar Suïssa el Festival del 1991 i va obtenir la cinquena posició amb Canzone Per Te. En aquesta primera gala competiran Islàndia, Polònia, Eslovènia, Estònia, Ucraïna, Suècia, Portugal, Noruega, Bèlgica, Azerbaidjan, San Marino, Albània, els Països Baixos, Croàcia i Xipre. A més dels que competeixen, els espectadors podran veure Espanya, Itàlia i Suïssa, interpretant les seves cançons. Com que aquests tres països tenen una plaça garantida a la gran final, no es podrà votar per ells.
Per la seva banda, la segona semifinal, dijous, comptarà amb les actuacions d’Austràlia, Montenegro, Irlanda, Letònia, Armènia, Àustria, Grècia, Lituània, Malta, Geòrgia, Dinamarca, la República Txeca, Luxemburg, Israel, Sèrbia i Finlàndia. També pujaran a l’escenari el Regne Unit, França i Alemanya, amb accés directe a la final.
Finalment, dissabte tindrà lloc la gran final, que reunirà a l’escenari els països que aconsegueixin classificar-se, als quals s’afegiran directament els Big Five i Suïssa.