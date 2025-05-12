HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui és possible que experimenteu un torrent d'idees espirituals. Et semblaran clares i apropiades i et podrien inspirar a passar temps dedicant-te a la música, la poesia o la pintura. Lúnic problema podria ser que aquestes idees poden desaparèixer si no les anotes immediatament. Les visions des de l'altra banda poden ser efímeres. Si t'agraden, mantingues un registre. Probablement estaràs feliç d'haver-ho fet.
Taure
Potser avui t'has de fer càrrec d'una gran quantitat de paperassa. Et sentiràs mentalment fort i capaç d'ocupar-te'n amb facilitat, encara que potser no sigui possible fer de moment algunes coses. Les informacions dels veïns o altres coneguts podrien semblar sospitoses. Pots sentir que tenen els seus plans. No repeteixis tot el que escoltis.
Bessons
Un esdeveniment social et podria posar en contacte amb alguns vells amics que signifiquen molt per a tu. L'ocasió serà molt càlida i amable, encara que és possible que sentis una mica de malenconia. No importa! De vegades el silenci en companyia és preferible a la conversa forçada. Simplement gaudeixes de la presència de companys entranyables i escoltes allò que altres diuen. Gaudiràs molt més.
Cranc
Treballar en estreta col·laboració amb algú pot causar un afecte fort i càlid entre tots dos. Pot o no ser una atracció romàntica, però si ho és, no hi aprofundeixis gaire ara. La situació està creant emocions. Hi ha la possibilitat que l'atracció pugui tenir lloc demà. Però probablement has trobat algú amb qui puguis col·laborar harmoniosament. Això és important!
Lleó
L'amor, l'afecte i el romanç semblen estar al teu voltant. La unitat sòlida amb amics propers, familiars i la teva parella romàntica pot brollar durant tot el dia. També pots esperar que sorgeixi un torrent d'imaginació i d'inspiració artística, potser generat pel suport dels que t'envolten. Les relacions establertes ara duraran molt de temps. Recordeu el dia d'avui quan els temps es posin difícils.
Verge
Fortes impressions psíquiques d'amics o membres de la família absents et poden arribar avui. Totes tendeixen a ser positives, encara que potser et resulten desconcertants. Podries fins i tot pensar-hi més si descobreixes que la teva intuïció era correcta! Aquesta tendència pot continuar durant un temps. La teva sensibilitat als pensaments i sentiments dels altres és cada vegada més gran. Pot ajudar a comprendre millor. Aprofita-ho tot el que puguis.
Balança
Avui podries intuir forts sentiments d'afecte per part d'algú que et podria atreure romànticament. Podries sentir una onada d'eufòria gràcies a aquesta experiència abans que el teu costat escèptic s'activi per dir que tot plegat és una il·lusió. Una mica d'escepticisme és saludable, però no deixeu que domini la vostra impressió positiva. Tots els senyals diuen que el que sents és veritat. Segueix el teu cor!
Escorpí
La teva amabilitat i bones maneres podrien resultar compensats. Algú que et respecta molt et podria oferir una oportunitat per avançar que incrementi els teus ingressos. És possible que hagis conegut aquesta persona des de fa molt de temps i que tots dos treballin bé junts. Aquesta oportunitat ha de ser benvinguda i no intimidar. Endavant! Si ho fas, el futur serà color de rosa.
Sagitari
L'amor i el romanç van meravellosament bé avui. Si tens parella, l'afecte continua creixent entre tots dos. Un sentit d'unitat fort podria conduir a un compromís ferm. Si actualment no tens parella, no et sorprenguis si algú que t'agrada, però a qui no coneixes bé, de cop sembla sentir atracció cap a tu.
Capricornio
Tens tendència cap a la intel·lectualitat. Avui pots posar alguns dels teus coneixements a treballar de manera creativa. La teva intuïció i imaginació estan treballant hores extres. Si has pensat en iniciar un projecte artístic, aquest és el dia per fer-ho. L'únic inconvenient és que la teva feina et pot obsessionar tant que no et puguis concentrar en res més. Marca't el teu ritme per no cremar tota la teva energia.
Aquari
Una carta afectuosa o la trucada d'algú proper podria ser justament el que et va receptar el doctor avui. Pots tenir la sensació que tens sobrecàrrega de feina i ets una mica pessimista sobre els plans que has fet. La teva amistat deu poder aixecar-te l'ànim i motivar-te a seguir endavant malgrat qualsevol obstacle que et trobis. Recorda'n la bondat. El teu amic pot necessitar el mateix de tu en algun moment en el futur.
Peixos
Avui pots tenir algunes idees noves i atractives per avançar en la teva carrera i augmentar els teus ingressos. L'única pregunta és si pots continuar endavant o no. Algunes poden ser viables i d'altres no, però si te les prens seriós, hauries de fer algunes investigacions per adonar-te'n. El futur es veu bé si prens les mesures necessàries per convertir les teves idees en realitat.