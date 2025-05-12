TELEVISIÓ
Netflix es reinventa
La plataforma renova la interfície amb un disseny més intuïtiu, notificacions per a emissions en directe i un nou ‘feed’ mòbil per facilitar la descoberta de continguts.
Netflix ha anunciat una renovació completa del disseny de la plataforma amb la voluntat de fer-la més simple, intuïtiva i adaptada a les necessitats dels subscriptors. Aquest redisseny, que estarà disponible aviat, inclou una reorganització visual i funcional, pensada per millorar l’experiència de navegació.
Una de les novetats més destacades és la incorporació de notificacions específiques per avisar quan comencin emissions en directe. Amb la incorporació creixent d’esdeveniments en viu, Netflix vol assegurar-se que l’usuari rebi un avís a temps per sintonitzar l’emissió en el moment just. Aquesta funció es podrà activar mitjançant una campaneta que apareixerà al costat dels continguts en directe.
La informació clau sobre una producció s’agruparà en una mateixa pantalla
Pel que fa al disseny general de la plataforma, s’ha apostat per agrupar tota la informació clau de cada sèrie o pel·lícula en una sola pantalla. Això vol dir que es podran veure de manera clara detalls com ara si una sèrie ha estat premiada amb un Emmy o si figura entre les més vistes. Amb aquest enfocament, es busca que la presa de decisions sobre què mirar sigui més ràpida i informada.
La companyia també ha introduït millores en el sistema de recomanacions
La navegació també s’ha optimitzat. Els apartats “Cerca” i “La meva llista” es traslladen a la part superior de la pàgina principal, i es fan així més visibles i accessibles. D’aquesta manera, es pretén reduir el temps que l’usuari dedica a trobar allò que busca.
En l’àmbit de la versió mòbil, Netflix posarà en marxa un feed vertical amb clips curts de pel·lícules i sèries. Aquesta nova funcionalitat estarà integrada a la secció “Descobrir” i té com a objectiu oferir una manera més àgil de navegar pel catàleg.
Finalment, la companyia ha detallat millores importants en el sistema de recomanacions, que ara s’ajustarà en temps real segons els gustos i les accions dels usuaris. A més, s’estan fent proves per integrar-hi la intel·ligència artificial generativa.