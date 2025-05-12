AGENDA
'L'emergència climàtica: la vida i l'economia en joc'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: LA VIDA I L’ECONOMIA EN JOC’
Conferència a càrrec del reconegut geògraf i meteoròleg Francesc Mauri. Hora: 19.30 h. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.
‘REPTES DE FUTUR DELS MUSEUS’
10 h. “Un museo regenerativo. El Guggenheim Bilbao como caso de estudio”, a càrrec de Manuel Cirauqui.
11.30 h. Conferència sobre els reptes de la curadoria contemporània, a càrrec de Patricia Sorroche.
16 h. “El coneixement com a energia: Cultura i interoperabilitat en temps d’IA”, a càrrec d’Àlex Hinojo.
18 h. Taula rodona.
Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
L’exposició Una mirada sostenible vol traslladar aquesta manera de veure el món, aquest prisma que abraça tots els aspectes de la vida, a través de l’òptica fotogràfica. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al dia 31 de desembre.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat, així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
‘4 CLAUS PER DESCODIFICAR EL KARMA’
Amb Guen Kelsang Lochani. Una sessió per comprendre i transformar el karma a través de l’ensenyament budista. Hora: 20.15. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.