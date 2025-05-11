AGENDA
Vide Dressing
LA PROPOSTA DEL DIA
VIDE DRESSING
Un mercat de segona mà on hi ha roba, sabates, complements i accessoris amb molt d’estil… i una segona vida! Hora: de 10 a 20 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.
CURSOS I TALLERS
CURS MÒDUL 1: TÈCNICA ESTRUCTURAL
Aprèn a alliberar dolors físics i equilibrar l’esquelet amb un mètode energètic aplicable a tu, als altres o com a professió. Amb Jordi Puig. Hora: de 10 a 18 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES
11 h. Cia. Tengo una idea: Carpa Diem
13 h. Cia. Nimú: Pausa
Avinguda Meritxell. Andorra la Vella
EXPOSICIONS
‘TOTS O CAP’
Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA; LES SUFRAGISTES ANDORRANES’
Amb aquesta exposició, es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’Exposicions del Comú. Encamp. Fins al 6 de juny.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat, així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
FESTES I TRADICIONS
FIRA DEL BESTIAR D’ORDINO
Concurs nacional de mascles de la raça bruna i concurs parroquial amb vuit seccions. De forma paral·lela, s’organitza un mercat de productes agrícoles i activitats culturals. Hora: de 10 a 15 h. Poble d’Ordino. Ordino.