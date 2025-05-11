AGENDA

Vide Dressing

LA PROPOSTA DEL DIA

VIDE DRESSING

Un mercat de segona mà on hi ha roba, sabates, complements i accessoris amb molt d’estil… i una segona vida! Hora: de 10 a 20 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.

CURSOS I TALLERS

CURS MÒDUL 1: TÈCNICA ESTRUCTURAL

Aprèn a alliberar dolors físics i equilibrar l’esquelet amb un mètode energètic aplicable a tu, als altres o com a professió. Amb Jordi Puig. Hora: de 10 a 18 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

TEATRE I DANSA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES

11 h. Cia. Tengo una idea: Carpa Diem

13 h. Cia. Nimú: Pausa

Avinguda Meritxell. Andorra la Vella

EXPOSICIONS

‘TOTS O CAP’

Originària de Guadalajara, Mèxic, Moná Orozco és una artista plàstica multidisciplinària amb una trajectòria marcada per l’experimentació i la llibertat creativa. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.

‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA; LES SUFRAGISTES ANDORRANES’

Amb aquesta exposició, es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’Exposicions del Comú. Encamp. Fins al 6 de juny.

‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI

Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat, així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.

FESTES I TRADICIONS

FIRA DEL BESTIAR D’ORDINO

Concurs nacional de mascles de la raça bruna i concurs parroquial amb vuit seccions. De forma paral·lela, s’organitza un mercat de productes agrícoles i activitats culturals. Hora: de 10 a 15 h. Poble d’Ordino. Ordino.

